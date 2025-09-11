Topo

MP denuncia assassino confesso de gari em BH e pede multa de R$ 150 mil

Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou um gari em BH
Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou um gari em BH Imagem: Reprodução
Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 22h40Atualizada em 11/09/2025 22h52

O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes.

O que aconteceu

Denúncia foi enviada à Justiça hoje, um mês após o crime. Outros detalhes da denúncia serão divulgados amanhã, em entrevista coletiva com o promotor de Justiça Claudio Barros, coordenador Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri.

Decisão ainda fixou multa mínima de R$ 150 mil para reparação dos danos morais e materiais sofridos pela família da vítima. Justiça ainda precisa decidir se aceita o valor.

O UOL procurou a defesa de Renê, mas não obteve retorno. O texto será atualizado assim que houver resposta.

Renê e esposa foram indiciados

Renê responderá por três crimes. São eles: homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e meios que impediram a defesa da vítima, ameaça contra a motorista do caminhão de lixo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Juntas, as penas somam cerca de 35 anos de prisão.

Ana Paula, que foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo, pode pegar entre dois e quatro anos de detenção. A pena pode aumentar em 50% por ser servidora pública.

Entenda o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais
Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais
Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Empresário discutiu com a motorista do caminhão de lixo, e Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área elitizada da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05 e pegou a pistola calibre 380 da mulher sem que ela percebesse.

