Moraes mostra vídeo de Bolsonaro para rebater Fux sobre grave ameaça

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) exibiu um vídeo de Jair Bolsonaro durante um ato na avenida Paulista, no qual o ex-presidente ataca os ministros do Supremo.

O que aconteceu

Moraes pediu aparte no voto da ministra Cármen Lúcia. Durante sua fala, ele rebateu vários pontos trazidos ontem no voto do ministro Luiz Fux. Para demonstrar seu ponto, Alexandre de Moraes mostrou um o vídeo de um discurso de Bolsonaro em 2021. O ex-presidente chega a chamar Moraes de "canalha" e pede a saída dele do STF.

Vídeos da depredação da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 também foram exibidos. O magistrado mostrou imagens, incluindo a de um carro da Polícia Legislativa Federal derrubado no espelho d'água do Congresso, e reafirmou que o episódio foi composto de atos de violência em defesa de um golpe de estado— e não uma manifestação política pacífica.

Após mostrar os vídeos, Moraes cita que o que os ministros decidirem vale para todos os tribunais, todos os juízes. "Algum de nós permitiria, falaria que é liberdade de expressão, se o prefeito insuflar o povo contra o juiz da comarca? Qual recado queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro?"

O ministro afirma ainda que "a organização criminosa queria calar o Judiciário e ao mesmo tempo se perpetuar no poder". Relator do caso, o ministro voltou a dizer que o 8 de Janeiro "não foi um domingo no parque, um passeio na Disney": "Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados. Foi uma organização criminosa".

Fux ignorou exibição de vídeo trazido por Moraes. Em meio a manifestações de Moraes e Cármen Lúcia rebatendo vários pontos de seu voto de ontem, que não viu provas suficientes contra Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Fux ignorou a exibição de um vídeo com discurso de Bolsonaro inflamando o público na avenida Paulista em 2021 contra Moraes e os demais ministros do STF.

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

O ministro também criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que o órgão não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. Os ministros devem separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.

Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília