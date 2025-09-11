Topo

Daniela Lima: Moraes estudou colegas e ajustou pena à média da Corte

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 21h22

No julgamento do núcleo central da trama golpista, Alexandre de Moraes buscou alinhar a dosimetria das penas de Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus ao padrão observado no Supremo Tribunal Federal, afirma Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo a colunista, Moraes analisou precedentes e experiências acumuladas em julgamentos anteriores, facilitando o consenso e a definição das penas na Primeira Turma do STF.

O ministro Alexandre de Moraes estudou os votos dos colegas, como eles vinham tratando a questão da dosimetria de suas decisões, inclusive amparado no que já havia experimentado durante o julgamento dos mais de 400 réus. O ministro já chegou com a dosimetria dele adequada ao que ele entendia que seria o voto médio, o que facilitou muito o cálculo dessas penas

A mão mais pesada no julgo foi externada ali como a do ministro Flávio Dino, que para Jair Bolsonaro chegou a cogitar 31 anos de prisão. Ele se adequou ao voto médio proposto por Alexandre de Moraes, de 27 anos e 3 meses em regime fechado, mas fez questão de mensurar, de aumentar a multa imposta ao ex-presidente. Daniela Lima, colunista do UOL

'O que pacifica o país é a punição', diz Daniela Lima sobre recado do STF

Daniela Lima destaca que o STF rejeitou a anistia e o perdão judicial para crimes contra a democracia, afirmando que a punição é essencial para evitar novos ataques e pacificar o país.

A mensagem que o Supremo quis passar no dia de hoje foi de que o que pacifica o país é a punição, o julgamento. Não julgar é um estímulo a uma nova tentativa. Também foram extraídos dessa sessão recados claríssimos contra a discussão de uma anistia.

Isso veio inclusive na fala de Moraes ao anunciar que pena daria a Mauro Cid. Assim como não cabe anistia pelo Congresso em crime contra a democracia, também não cabe perdão judicial pelo Judiciário a crime contra a democracia. Daniela Lima, colunista do UOL

