Topo

Notícias

Ministro diz acreditar que tarifas dos EUA para carnes, frutas e café serão próximas a cair

Brasília

11/09/2025 13h46

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ressaltou que a Casa Branca recuou na quarta-feira, 10, quanto à tarifa de 10% imposta à celulose brasileira, e disse acreditar que as taxas impostas pelos Estados Unidos para carnes, frutas e café serão as próximas a cair. "Os americanos não aguentam pagar o preço que eles estão pagando. E eles só estão pagando um preço mais caro por conta de tarifas. Volto a dizer aqui, o Brasil fornece os melhores produtos com os preços mais baratos e o americano estava pagando um preço muito bom, mas o tarifaço encareceu esses produtos lá e eles continuam comprando", disse.

Na sequência, Teixeira associou as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, e disse esperar que a "racionalidade econômica" retorne depois do fim das sessões na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ocorrer na sexta-feira, 12.

Teixeira também afirmou que o voto do ministro Luiz Fux proferido na quarta-feira foi importante para mostrar que o julgamento é imparcial e justo.

Fux votou pela absolvição de Bolsonaro, divergindo do relator, ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino. Ainda faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que devem ser registrados nesta quinta-feira, 11.

Teixeira participou de evento para a divulgação do 12º e último levantamento da Safra de Grãos 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília. Além dele, estavam presentes o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Christian Eriksen assina com Wolfsburg

Lula rebate Fux: 'Tem centenas de provas de que Bolsonaro tentou o golpe'

Assassinato do conservador Charlie Kirk reabre feridas da divisão política nos EUA

Amiga de advogado diz que ele foi morto a facadas após defendê-la de colega assediador

Israel insiste em negar acesso à imprensa em Gaza, denuncia FPA

Hamas acusa EUA de ser 'cúmplice' do ataque israelense em Doha

Advogado e professor: quem era o homem morto a facadas após discussão em SP

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros Estados

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Estádio Metropolitano de Madri vai sediar final da Liga dos Campeões em 2027

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá