Minério de ferro cai com aumento dos estoques de aço na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta quinta-feira, já que os estoques de aço acumulados na China na temporada de pico de demanda pesaram sobre o sentimento do mercado.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,81%, a 795,5 iuanes (US$111,69) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura perdeu 1,24%, para US$105,5 a tonelada.

"Os estoques de aço continuaram a se acumular, enquanto a demanda ainda não mostrou sinais claros de melhora, de modo que a pressão vendedora dominou a tendência", disse um analista baseado em Xangai.

Os estoques dos cinco principais produtos siderúrgicos aumentaram pela sétima semana consecutiva, atingindo uma máxima de quatro meses de 15,15 milhões de toneladas na semana de 10 de setembro, mostraram dados da consultoria Mysteel.

Mais cedo na sessão, os preços ficaram estáveis dentro de uma faixa estreita, enquanto os investidores aguardavam dados-chave da China -- incluindo números sobre o setor imobiliário, crescimento econômico e produção de metais industriais, previstos para segunda-feira -- em busca de sinais sobre a demanda.

A expectativa de equilíbrio apertado entre oferta e demanda do principal insumo para a produção de aço deve sustentar os preços do minério, disseram analistas da corretora First Futures, ajudando a limitar as perdas.

Ainda assim, o foco segue em saber se Pequim vai implementar cortes na produção de aço em todo o país no restante do ano, como forma de reequilibrar um mercado que vem enfrentando excesso de capacidade e demanda enfraquecida no setor imobiliário.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)