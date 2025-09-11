Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

(Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na manhã de quinta-feira que seu país implantará defesas militares, policiais e civis em 284 locais de "frente de batalha" em todo o território, sua mais recente demonstração de capacidade militar em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos.

O governo Trump intensificou a presença militar dos EUA no sul do Caribe, como parte do que diz ser uma repressão aos traficantes de drogas, e ordenou o envio de 10 caças F-35 para um campo de pouso em Porto Rico.

Na semana passada, um ataque militar dos EUA no Caribe matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que, segundo Trump, estava transportando narcóticos ilegais, embora seu governo tenha fornecido poucas informações sobre o incidente, mesmo em meio a exigências de membros do Congresso dos EUA.

Maduro, que alegou que as Forças Armadas dos EUA esperam tirá-lo do poder e cujo governo disse que um vídeo de Trump sobre o ataque é inteligência artificial, não disse quantos militares, policiais ou milícias civis participariam da nova mobilização.

Seu governo já anunciou um aumento de 25.000 soldados para os Estados ao longo da fronteira da Venezuela com a Colômbia, que são um centro de tráfico de drogas.

"Estamos prontos para uma luta armada, se for necessário", disse Maduro de Ciudad Caribia, na costa central do país, em uma transmissão matutina pela televisão estatal, onde estava ao lado de seu ministro da Defesa.

"Ao longo de toda a costa venezuelana, da fronteira com a Colômbia até o leste do país, de norte a sul e de leste a oeste, temos uma preparação completa das tropas oficiais", afirmou ele.

No mês passado, os EUA dobraram para US$50 milhões sua recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, devido a alegações de tráfico de drogas e ligações com grupos criminosos.

Maduro sempre negou as acusações e seu governo afirma que a Venezuela não é um produtor de drogas.

(Reportagem da Reuters)