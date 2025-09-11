Mercado mundial de petróleo terá maior oferta e excedente após aumento da Opep+, diz IEA

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A oferta mundial de petróleo aumentará mais rapidamente do que o esperado este ano, à medida que os membros da Opep+ ampliarem ainda mais a produção e a oferta de fora do grupo crescer, disse a Agência Internacional de Energia (IEA) nesta quinta-feira, sinalizando ainda que um excedente poderia aumentar em 2026.

A oferta crescerá 2,7 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, acima dos 2,5 milhões de bpd previstos anteriormente, informou a IEA em um relatório mensal, e em mais 2,1 milhões de bpd no próximo ano.

A Opep+ está adicionando mais petróleo bruto ao mercado depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados decidiram reverter sua segunda camada de cortes de produção mais rapidamente do que o programado anteriormente. A oferta extra aumentou a preocupação com um excedente e pesou sobre os preços do petróleo este ano.

Na visão da IEA, a oferta está aumentando muito mais rápido do que a demanda, embora a agência tenha revisado para cima sua previsão de crescimento da demanda mundial este ano para 740.000 bpd, 60.000 bpd a mais do que a previsão anterior, citando entregas resilientes nas economias avançadas.

"Os mercados de petróleo estão sendo puxados em diferentes direções por uma série de fatores, com o risco de perdas na oferta devido a novas sanções contra Rússia e Irã ocorrendo em um cenário de aumento na produção da Opep+ e da perspectiva de estoques cada vez mais inflados", disse a IEA no relatório.

Os preços do petróleo ficaram estáveis após a publicação do relatório da agência, com o petróleo Brent sendo negociado um pouco abaixo de US$68 por barril.

(Reportagem de Alex Lawler)