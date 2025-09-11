Topo

Mercado amplia para 82,1% a probabilidade de redução de 75 pb nos juros pelo Fed até dezembro

11/09/2025 10h24

Já majoritária, a probabilidade de redução acumulada de 75 pontos-base (pb) nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano saltou cerca de 20%, após a publicação de dados de emprego e inflação dos EUA, segundo monitoramento do CME Group. Se confirmados, os cortes colocariam a taxa no nível entre 3,5% a 3,75% até dezembro.

Por volta das 10 horas (de Brasília), a probabilidade de cortes de 75 pontos-base até o fim do ano estava em 82,1%, de 63,2% antes dos dados.

A chance de redução acumulada de 100 pb subiu de 5,5% a 10%, passando a ocupar o segundo lugar. Já a probabilidade de redução menor, de 50 pb, caiu de 28,2% a 7,8%.

O mercado também consolidou precificação por início dos cortes em setembro, com a probabilidade de redução de apenas 25 pontos-base estimada em 89,1%, de 91,8% antes dos dados. A chance de corte de 50 pb em setembro teve alta marginal, de 8,2% a 10,9%.

