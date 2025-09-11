Topo

Notícias

Menos multitudinário, independentismo catalão sai às ruas em mobilização anual

11/09/2025 14h50

Fragmentado e fora do governo regional, o independentismo catalão saiu nesta quinta-feira (11) às ruas de Barcelona para sua mobilização anual, embora bem longe das marchas multitudinárias dos anos próximos à tentativa secessionista desta região espanhola em 2017.

Agitando suas bandeiras esteladas e entoando cânticos de "Independência", cerca de 28.000 pessoas, segundo a Guarda Urbana, se reuniram em Barcelona para a tradicional manifestação que as principais entidades separatistas convocam pela Diada, como é conhecida a festa regional da Catalunha.

A marcha, que nos anos áureos da escalada separatista superou o milhão de participantes, foi perdendo impacto e no ano passado havia reunido 60.000 pessoas em Barcelona durante uma convocação que, como esta, foi descentralizada em várias cidades.

"Passamos por um processo de um grande auge, que é muito difícil sustentar durante tantos anos com tanta intensidade", reconhece Ester Benach, uma jornalista de 49 anos com uma grande bandeira estelada nas costas.

O contexto político mudou muito nesta próspera região do nordeste da Espanha, que desde o ano passado é presidida pelo socialista Salvador Illa, o primeiro dirigente não nacionalista ou independentista a ocupar o Palau de la Generalitat desde 2010.

Agora, 52% dos catalães são contrários à independência, frente a 40% favoráveis, segundo a última pesquisa do centro regional de estudos de opinião (CEO).

"O movimento independentista está decepcionado com tudo o que aconteceu com o 'procés' [como é conhecida a tentativa fracassada de 2017], mas as pessoas estão presentes", opina Josep Serrat, um aposentado de 75 anos que, como todos os anos, comparece à marcha vindo de um município do interior da Catalunha.

rs/mdm/mb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

4 dos 8 réus em julgamento assinaram a lei para punir golpe, diz Cármen

Defesa de Bolsonaro indica que pedirá prisão domiciliar, se for condenado

Estrangeiro mata esposa brasileira, os dois enteados e atira na sogra em SC

Ex-ministro de Bolsonaro diz que acordos com entidades eram 'automáticos'

Câmara de São Paulo aprova reembolso médico para famílias de procuradores

Lula diz que se Fux não quer provas de que Bolsonaro tentou golpe é problema dele, segundo Band

O que Charles Kirk defendia? Veja frases sobre aborto, armas e escravidão

Juiz diz que incêndio na Esplanada foi 'grave' e 'sorte' evitou vítimas

EUA buscam laços mais fortes com a Grécia no setor de energia, diz secretário

Menos multitudinário, independentismo catalão sai às ruas em mobilização anual

Presidente do México diz que não quer conflitos por aumento de tarifas que anunciou