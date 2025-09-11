Topo

Notícias

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

11/09/2025 08h36

As seis dezenas do concurso 2.913 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos

BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026

Norte-americanos estão apreensivos com medidas de Trump para expandir poder presidencial, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

O que muda com o voto de Fux para absolver Bolsonaro?

Para jornal francês, Moraes vê julgamento de Bolsonaro como 'missão em defesa da democracia'

Um mexicano e duas sul-coreanas desaparecidas nas Ilhas Faroe

Trump se irritou com Netanyahu após ataque no Qatar, diz jornal

Coreia do Norte faz propaganda com morte de soldados na Ucrânia

Centenas tentam deixar Nepal após protestos violentos; voos são reforçados

Nepal recapturou mais de 200 dos milhares de presos que fugiram em protestos