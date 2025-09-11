Topo

Notícias

Organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduza tempo de visto dos jornalistas

11/09/2025 07h25

Mais de 100 grupos e organizações de imprensa internacionais, incluindo a AFP, pediram nesta quinta-feira (11) ao governo dos Estados Unidos que não reduza o tempo de duração dos vistos para jornalistas estrangeiros no país, porque isso "reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura" das notícias no país.

"Isto prejudicaria a posição global dos Estados Unidos, em vez de fortalecê-la", afirmam os signatários de uma carta aberta, que incluem a BBC (Reino Unido), a ZDF (Alemanha), as agências Associated Press e Reuters, e as associações de defesa da imprensa RSF (Repórteres Sem Fronteiras) e FIP (Federação Internacional de Jornalistas).

No final de agosto, o governo do presidente Donald Trump propôs reduzir a duração da estadia nos Estados Unidos de estudantes e jornalistas estrangeiros, no âmbito do endurecimento das restrições à migração legal no país. 

Os jornalistas estrangeiros teriam sua estadia limitada a 240 dias, mas com a possibilidade de solicitar uma renovação pelo mesmo período. Os repórteres chineses, no entanto, teriam um limite de 90 dias. 

Atualmente, os vistos concedidos para jornalistas nos Estados Unidos têm duração de até cinco anos.

Segundo os signatários da carta aberta, a redução "perturbaria o sistema que demonstrou sua eficácia, criaria instabilidade para os correspondentes e suas famílias e reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura procedente dos Estados Unidos".

"Passando anos, e não meses, no local, os jornalistas adquirem os conhecimentos profundos, os contatos e a imersão necessárias para explicar os Estados Unidos às audiências de todo o mundo", acrescenta a carta.

Reduzir a duração da estadia dos jornalistas "arrisca deixar o mundo menos informado sobre as notícias e atualidades americanas", alertam as organizações.

"As nações rivais e adversários poderosos (do país) não perderão tempo em preencher o vácuo resultante com narrativas sobre os Estados Unidos que sirvam a seus próprios interesses antes da verdade", acrescentaram.

Entre os signatários, 118 até o momento, estão meios de comunicação de todo o mundo, como a Radio France e o jornal The Guardian (Reino Unido), entre outros.

pr/jlo/pta/es/avl/fp/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Deputados franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Polícia prende jovem suspeito de atirar no pescoço de PM em Paraisópolis

Com carros elétricos, Etiópia lidera corrida sustentável na África

México propõe aumento de tarifas sobre importações com foco nos produtos chineses

Brasileiro preso por tráfico de drogas na Tailândia recebe perdão de rei e tem pena reduzida

Transmissão TV Justiça: onde assistir julgamento de Bolsonaro hoje no STF

Zelenskiy diz que pediu a Trump armas de longo alcance caso Rússia rejeite cessar-fogo

Moraes nega acesso livre de Valdemar e parlamentares do PL a Bolsonaro

Etanol/EUA: produção aumenta 2,79% na semana, para 1,105 milhão de barris por dia

Morte de Kirk expõe a extrema polarização política nos EUA

Trump ofereceu que trabalhadores coreanos detidos ficassem nos EUA, mas quase todos estão voltando para casa