Organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduza tempo de visto dos jornalistas

Mais de 100 grupos e organizações de imprensa internacionais, incluindo a AFP, pediram nesta quinta-feira (11) ao governo dos Estados Unidos que não reduza o tempo de duração dos vistos para jornalistas estrangeiros no país, porque isso "reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura" das notícias no país.

"Isto prejudicaria a posição global dos Estados Unidos, em vez de fortalecê-la", afirmam os signatários de uma carta aberta, que incluem a BBC (Reino Unido), a ZDF (Alemanha), as agências Associated Press e Reuters, e as associações de defesa da imprensa RSF (Repórteres Sem Fronteiras) e FIP (Federação Internacional de Jornalistas).

No final de agosto, o governo do presidente Donald Trump propôs reduzir a duração da estadia nos Estados Unidos de estudantes e jornalistas estrangeiros, no âmbito do endurecimento das restrições à migração legal no país.

Os jornalistas estrangeiros teriam sua estadia limitada a 240 dias, mas com a possibilidade de solicitar uma renovação pelo mesmo período. Os repórteres chineses, no entanto, teriam um limite de 90 dias.

Atualmente, os vistos concedidos para jornalistas nos Estados Unidos têm duração de até cinco anos.

Segundo os signatários da carta aberta, a redução "perturbaria o sistema que demonstrou sua eficácia, criaria instabilidade para os correspondentes e suas famílias e reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura procedente dos Estados Unidos".

"Passando anos, e não meses, no local, os jornalistas adquirem os conhecimentos profundos, os contatos e a imersão necessárias para explicar os Estados Unidos às audiências de todo o mundo", acrescenta a carta.

Reduzir a duração da estadia dos jornalistas "arrisca deixar o mundo menos informado sobre as notícias e atualidades americanas", alertam as organizações.

"As nações rivais e adversários poderosos (do país) não perderão tempo em preencher o vácuo resultante com narrativas sobre os Estados Unidos que sirvam a seus próprios interesses antes da verdade", acrescentaram.

Entre os signatários, 118 até o momento, estão meios de comunicação de todo o mundo, como a Radio France e o jornal The Guardian (Reino Unido), entre outros.

pr/jlo/pta/es/avl/fp/jc

© Agence France-Presse