Lula: País reagirá a eventual sanção de Trump após condenação de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse hoje, em entrevista à rede de TV Band, que o Brasil vai reagir caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Tump, anuncie novas sanções ao país após a condenação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) do núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A entrevista, gravada de manhã no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF), foi ao ar no começo da noite, após o anúncio do veredito.

O que aconteceu

Lula disse não se importar com eventuais novas sanções do governo americano após a condenação de Bolsonaro. Trump impôs neste ano uma tarifa comercial de 50% a diversos produtos importados do Brasil pelos EUA em retaliação ao processo contra Bolsonaro.

Se ele [Trump] vai tomar outras atitudes, é problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. As sanções já impostas são todas falsas, e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que tem déficit comercial, é arrogância dele não querer que a Justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime que segundo a própria Justiça compreende como crime.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

O presidente se irritou e chegou a dar um tapa na mesa à qual estava sentado durante a entrevista ao se lembrar da exigência de Trump de que o STF deveria parar o processo contra Bolsonaro para derrubar o tarifaço.

[Trump] diz que tem de parar o processo contra o ex-presidente. Não! Se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito no Capitólio [o Parlamento americano] o que [Bolsonaro] fez, ele estaria sendo julgado também. Porque aqui tem lei para todo mundo."

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Questionado se pretende negociar mais com os EUA para derrubar o tarifaço, Lula disse que é paz e amor. Afirmou ainda que está à disposição para novas conversas.

O presidente também afirmou que não responderia a uma porta-voz de Trump, que ontem (10) insinuou que os EUA poderiam usar o poder das suas Forças Armadas na região.

Não vou responder a porta-voz, mas obviamente que os EUA precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de bananas.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Eduardo Bolsonaro

Segundo Lula, Bolsonaro continua tramando o golpe, agora por meio do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pressionou os EUA pelo tarifaço.