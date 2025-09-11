Topo

Notícias

Lula rebate Fux: 'Tem centenas de provas de que Bolsonaro tentou o golpe'

O presidente Lula (PT), em cerimônia no Planalto - Ricardo Stuckert / PR
O presidente Lula (PT), em cerimônia no Planalto Imagem: Ricardo Stuckert / PR
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 13h54Atualizada em 11/09/2025 14h06

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que há "centenas de provas" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado, ao rebater o voto do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), que defendeu absolvê-lo de todas as acusações.

O que aconteceu

"Primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe neste país", afirmou Lula. "Tem dezenas, centenas de provas, de material por escrito", disse o presidente, em entrevista à Band, gravada nesta manhã. A íntegra será exibida nesta noite.

O trecho foi divulgado nas redes sociais da emissora. O presidente, que disse que não assistiria ao julgamento, não tem tratado do caso nesta semana e tem evitado grandes eventos públicos.

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

Fux criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que a acusação não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Christian Eriksen assina com Wolfsburg

Lula rebate Fux: 'Tem centenas de provas de que Bolsonaro tentou o golpe'

Assassinato do conservador Charlie Kirk reabre feridas da divisão política nos EUA

Amiga de advogado diz que ele foi morto a facadas após defendê-la de colega assediador

Israel insiste em negar acesso à imprensa em Gaza, denuncia FPA

Hamas acusa EUA de ser 'cúmplice' do ataque israelense em Doha

Advogado e professor: quem era o homem morto a facadas após discussão em SP

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros Estados

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Estádio Metropolitano de Madri vai sediar final da Liga dos Campeões em 2027

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá