Lula rebate Fux: 'Tem centenas de provas de que Bolsonaro tentou o golpe'

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que há "centenas de provas" de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado, ao rebater o voto do ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), que defendeu absolvê-lo de todas as acusações.

O que aconteceu

"Primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe neste país", afirmou Lula. "Tem dezenas, centenas de provas, de material por escrito", disse o presidente, em entrevista à Band, gravada nesta manhã. A íntegra será exibida nesta noite.

O trecho foi divulgado nas redes sociais da emissora. O presidente, que disse que não assistiria ao julgamento, não tem tratado do caso nesta semana e tem evitado grandes eventos públicos.

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

Fux criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que a acusação não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.