Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Em entrevista à TV Band hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de "serviçal de [Jair] Bolsonaro" e disse que não definiu ainda se será candidato. Gravada de manhã, a entrevista foi ao ar no começo da noite, após a condenação, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), do núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Questionado sobre o discurso de Tarcísio durante uma manifestação da direita no 7 de Setembro, em São Paulo, Lula disse que o governador é pau mandado de Bolsonaro. Na manifestação, Tarcísio criticou o ministro do STF (Alexandre de Moraes) e defendeu a anistia aos condenados pelo golpe de 8 de janeiro de 2023.

O que o Tarcísio demonstrou ali? Demonstrou que não é nada mais, nada menos que um serviçal do Bolsonaro. Ou seja, ele faz o que o Bolsonaro quiser. Ele não tem personalidade própria. Eu já estive com o Tarcísio algumas vezes, até convidei ele para almoçar comigo aqui [no Palácio da Alvorada] numa palestra, ele almoçou comigo. Ora, ele comigo fala uma coisa, é muito simpático e tudo, e por detrás ele só fala mal.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Sobre uma eventual disputa entre ele e Tarcísio pela Presidência em 2026, Lula disse que o governador paulista tem todo direito de se candidatar. Mas quem decide, frisou Lula, é o eleitor, com base nas realizações de cada governante.

Na hora da escolha, o povo vai ver quem fez e quem não fez. O povo vai medir, [mas] não pelo discurso. Este país fazia 15 anos que não crescia acima de 3%. Precisou eu votar para ele crescer. Este país, quando deixei a Presidência, produzia 3,5 milhões de carros. Quando eu voltei, produzia só 1,6 milhões. Nós vamos voltar a produzir 3,5 milhões. Porque, se tem uma coisa que eu sei, é fazer com que o país cresça, gere emprego, aumentar o salário mínimo e fazer benefício para as pessoas que mais precisam. Meu lema é o seguinte: muito dinheiro, na mão de poucos, significa a pobreza do país; pouco dinheiro, na mão de todos, significa distribuição de riqueza. E é isso que eu quero.

O presidente afirmou que ainda não bateu o martelo sobre concorrer à reeleição. Questionado sobre estar se comportando com candidato, Lula respondeu que, às vésperas de completar 80 anos, cuida bem de sua saúde.