Lula diz não temer novas sanções dos EUA após condenação de Bolsonaro

11/09/2025 20h07

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não teme novas sanções ao Brasil após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, e que não pode tentar adivinhar qual será a reação do presidente norte-americano, Donald Trump.

Em entrevista ao canal de televisão Band, Lula afirmou ainda que está se comportando "com muito cuidado e muita sutileza democrática", mas que o governo brasileiro adotará as medidas de reciprocidade se acreditar ser necessário.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

