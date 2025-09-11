Topo

Notícias

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Brasília

11/09/2025 20h31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira, 11, que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja expulso de seu mandato da Câmara federal e seja processo por traição à Pátria por articular sanções contra o Brasil como protesto ao julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei ainda como não foi ainda. E esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à Pátria", declarou durante entrevista à Bandeirantes. A conversa foi gravada pela manhã, ou seja, antes de a Corte Suprema formar maioria para condenar Bolsonaro.

Lula disse que a ação de Eduardo é uma "demonstração de traição à Pátria jamais vista no Brasil" e o comparou a Joaquim Silvério dos Reis, o principal traidor de Tiradentes durante a Inconfidência Mineira.

"Esse rapaz, o que está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério dos Reis é um trombadinha perto dele. O cidadão está traindo a nação de 215 milhões de habitantes", falou.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro, diz Itamaraty

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Primeira Turma condena Alexandre Ramagem a 16 anos e 1 mês de prisão em regime inicial fechado

Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro (Itamaraty)

Lula sobre julgamento da trama golpista: casa juiz vê aquilo que quer ver

Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena