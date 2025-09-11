Sóstenes Cavalcante diz fazer 'trabalho com ministros do STF' por anistia

O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que a oposição já articula a anistia com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), caso o texto seja aprovado no Congresso e vetado pelo presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Sóstenes disse que a anistia será votada na próxima terça (16). Segundo o líder, a oposição trabalha com o seguinte cenário: o texto será aprovado na Câmara e no Senado e, depois, vetado pelo presidente Lula. Os deputados querem derrubar o veto e já articulam com ministros do STF um respaldo para manter o projeto.

Tem a questão da constitucionalidade. Os onze ministros do STF vão ter que se manifestar. Nós vamos precisar de 6 votos lá. E esse trabalho já começou a ser feito.

Anistia não foi votada ainda por decisão dos presidentes da Câmara e do Senado, diz o líder. "Há muito tempo a gente tem a maioria para votar a anistia. Eu imagino que agora, passado o julgamento, na semana que vem a gente paute, mas tenho que reconhecer que o ingrediente Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], nas últimas duas semanas, nos ajudou a consolidar o Republicanos para aumentar essa vantagem. Por isso, eu digo que teremos mais de 310 votos no plenário", declarou.

Tarcísio é "grande aliado"

Segundo Sóstenes, o governador de São Paulo é aliado de primeira hora. "Fez uma grande articulação nos últimos dias em Brasília. Trouxe o Republicanos para nos ajudar na anistia", disse a jornalistas após a vigília para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), próxima ao condomínio onde mora, em Brasília.

Tarcísio não será candidato a presidente, a menos que seja indicado por Bolsonaro, diz Sóstenes. "É um grande aliado, um grande governador que nos orgulha muito. Agora, daí a querer lançá-lo como candidato não compete, e nem ele está se lançando candidato."