Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

A Justiça de São Paulo absolveu dois policiais militares acusados de simular um tiroteio para justificar a morte de Jefferson Junio Ramos Diogo, homem em situação de rua, durante a Operação Escudo, no Guarujá, em 2023. O juiz Edmilson Rosa dos Santos citou falta de provas e legítima defesa.

O que aconteceu

PMs absolvidos fazem parte da Rota. Na decisão publicada terça-feira (9), o juiz inocentou o segundo-sargento Rafael Perestrelo Trogillo e o cabo Rubem Pinto Santos, que haviam sido denunciados pelo Ministério Público em abril de 2024.

Para o juiz, policiais agiram de forma legítima. O magistrado entendeu que os PMs agiram em legítima defesa própria e de colegas, destacando a "proporcionalidade da reação" diante da ameaça relatada.

Denúncia apontava que a cena foi forjada. Segundo o MP, os PMs colocaram uma arma ao lado do corpo da vítima e bloquearam as câmeras corporais para simular um confronto. O soldado Samuel Wesley Cosmo, também acusado, morreu meses depois durante a Operação Verão.

O juiz rejeitou a tese de execução. Ele afirmou que não havia provas suficientes de que Jefferson Junio foi morto de forma planejada, nem elementos concretos para confirmar a versão de simulação do tiroteio.

Jefferson Junio Ramos Diogo, 34, morreu em julho de 2023. Segundo os PMs, três homens armados foram vistos, um deles apontou a arma e os agentes reagiram.

O laudo mostrou que Jefferson foi atingido por quatro tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça. Jefferson era de São José dos Campos e, segundo a família, vivia em situação de rua em São Paulo. Dez dias antes da morte, passou por atendimento social na capital.

O caso ocorreu na favela da Prainha, em Guarujá. Foi durante a Operação Escudo, que terminou com dezenas de mortos pela PM. Meses depois, os mesmos policiais se envolveram em novas mortes na Operação Verão, em Santos.

Pedido de afastamento e suspensão. Rafael Perestrelo Trogillo e Rubem Pinto Santos chegaram a ser afastados das suas funções, após a denúncia do Ministério Público.