Juiz diz que incêndio na Esplanada foi 'grave' e 'sorte' evitou vítimas

Morador de rua que ateou fogo durante julgamento de Bolsonaro permanecerá preso Imagem: Reprodução/UOL
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 14h55

A Justiça determinou hoje a prisão preventiva do morador de rua suspeito de incendiar pelo menos dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios na última terça-feira, num ponto a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

O juiz Jerônimo Grigoletto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirmou que a conduta do morador de rua foi "extremamente grave". "Por sorte não havia usuários no interior dos banheiros", disse pouco antes de determinar a prisão preventiva do rapaz de 22 anos, dois dias depois da prisão em flagrante feita pela Polícia Militar.

No momento da prisão, o suspeito relatou aos policiais que pretendia retirar as hastes de ferro que sustentavam a estrutura dos banheiros químicos. Em depoimento na delegacia, ele ficou em silêncio, mas se apresentou como pedreiro e estudante que morava em São Sebastião, cidade do Distrito Federal.

O pedreiro já havia sido preso e solto em pelo menos outras quatro ocasiões, uma por violência doméstica, duas por furto e uma por porte de arma branca. Dessa vez, ele ficou detido. O juiz disse que não seria possível soltá-lo. "A conduta a ele atribuída é extremamente grave", afirmou Grigoleto.

Com o requerido [rapaz suspeito] foram encontrados latas de butano e um isqueiro. Por sorte não havia usuários no interior dos banheiros. A conduta do custodiado criou sério risco a ordem pública, seja por conta do risco de lesão e até morte a eventuais pessoas que estivessem participando das festividades, seja pelo necessário acionamento de vários órgãos do poder público - bombeiros, polícia militar, polícia civil - para contenção dos danos por ele deflagrados.
Jerônimo Grigoleto, juiz

O UOL procurou a Defensoria Pública para obter a versão do suspeito. Os esclarecimento serão publicados se forem recebidos. "A Defensoria Pública terá contato com ele durante a audiência de custódia e prestará toda a assistência jurídica necessária", afirmou, ontem, o chefe do Núcleo Criminal de Brasília da Defensoria Público, Thiago Sotana.

