Jogador do Las Palmas voltará a jogar após superar câncer pela segunda vez

11/09/2025 14h43

Kirian Rodríguez, meio-campista do Las Palmas, atualmente na segunda divisão espanhola, recebeu alta para voltar a jogar futebol após uma recidiva de câncer, anunciou o próprio jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11). 

"Quero que saibam que recebi alta. Não estou curado, porque um paciente com câncer precisa de cinco anos para o que se chama cura. Daí a recaída, porque eu não estava completamente curado", declarou o meia da cidade de Tenerife, de 28 anos, que superou um linfoma de Hodgkin há dois anos. 

"Mas sim, recebi alta, tenho alta competitiva. Então isso me permite voltar à minha vida cotidiana, de verdade, à minha vida normal, aos treinos, a poder dar um chute num companheiro de equipe e ser chutado de volta, e a poder olhar feio para o técnico quando ele não me incluir no elenco", brincou Rodríguez. 

O meio-campista, que revelou a recidiva no início de fevereiro, teve que ficar mais seis meses afastado para passar por outro tratamento de quimioterapia e lutar contra a doença.

