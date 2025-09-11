Topo

Notícias

Israel insiste em negar acesso à imprensa em Gaza, denuncia FPA

11/09/2025 13h41

A Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês) denunciou nesta quinta-feira(11) a persistente recusa de Israel em conceder acesso independente a jornalistas estrangeiros, quase dois anos após o início da guerra em Gaza. 

"Israel deve parar de matar jornalistas em Gaza e permitir à imprensa estrangeira acesso livre e independente ao território", afirmou a associação, que conta com mais de 350 membros que trabalham para meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos territórios palestinos. 

Segundo a FPA, pelo menos 200 jornalistas palestinos morreram em ataques israelenses. "Este atraso contínuo e institucionalizado constitui uma vergonha para Israel e seus aliados, que com muita frequência optaram por não levantar suas vozes em defesa das liberdades básicas da imprensa", afirmou a diretoria da associação em um comunicado. 

Um jornalista da Agence France-Presse faz parte da diretoria da FPA. 

A associação destacou que o Supremo Tribunal de Israel adiou repetidas vezes as audiências sobre sua petição de acesso a Gaza. 

A FPA também criticou duramente os líderes israelenses e o Exército por "desacreditar o trabalho dos colegas palestinos", uma campanha que "criou e ampliou as condições perigosas de trabalho dos jornalistas". 

O Exército israelense acusou muitos dos jornalistas mortos em seus ataques de serem "terroristas", membros dos grupos militantes palestinos Hamas ou Jihad Islâmica. 

A guerra na Faixa de Gaza, que devastou o território palestino, foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. 

Durante esse período, o Exército israelense permitiu apenas a entrada em Gaza, que continua sob bloqueio israelense, a um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros.

jd/jsa/hgs/mb/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Amiga de advogado diz que ele foi morto a facadas após defendê-la de colega assediador

Israel insiste em negar acesso à imprensa em Gaza, denuncia FPA

Hamas acusa EUA de ser 'cúmplice' do ataque israelense em Doha

Advogado e professor: quem era o homem morto a facadas após discussão em SP

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em São Paulo e outros Estados

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

EUA vendem 305,4 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

Belarus liberta 52 presos políticos, incluindo Mikola Statkevitch

Quem é Erika Kirk, esposa do ativista conservador que morreu nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA