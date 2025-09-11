Índice de bolsas da Ásia fecha perto de pico em três anos com otimismo por IA

XANGAI (Reuters) - As bolsas de valores da China fecharam em alta nesta quinta-feira, oscilando perto do nível mais alto em mais de três anos, com investidores divididos entre otimismo sobre a tecnologia de inteligência artificial e preocupação com potenciais restrições dos Estados Unidos a medicamentos chineses.

O índice de Xangai teve alta de 1,7%, enquanto o CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,3%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,4%.

As ações de IA onshore saltaram 6,8%, no maior ganho em um único dia desde 18 de outubro de 2024, com o termômetro do setor, Cambricon Technologies, subindo 9%.

As ações dos gigantes de módulos ópticos Zhongji Innolight e Eoptolink Technology subiram 14% e 13%, respectivamente.

As ações vinculadas à tecnologia e inteligência artificial têm sido os principais motores da recuperação do mercado de ações chinês este ano, com o índice STAR50 acumulando alta de 34% até à data.

No setor de biotecnologia, tanto onshore como offshore, as ações caíram, após informações de que o governo de Donald Trump está considerando a imposição de restrições abrangentes às importações de medicamentos chineses. No entanto, as perdas foram reduzidas no fechamento dos mercados, com o índice CSI encerrando em baixa de 0,8%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,22%, a 44.372 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,43%, a 26.086 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,65%, a 3.875 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,31%, a 4.548 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,9%, a 3.344 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,09%, a 25.215 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 4.355 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,29%, a 8.805 pontos.

(Por Redação Xangai)