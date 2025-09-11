Topo

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

11/09/2025 12h49

WASHINGTON (Reuters) - O indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser o embaixador norte-americano na Índia disse nesta quinta-feira que Washington e Nova Délhi "não estão tão distantes" em relação às tarifas comerciais.

"Não estamos tão distantes em um acordo sobre essas tarifas", disse Sergio Gor, um assessor próximo de Trump que atualmente é diretor do Escritório de Pessoal Presidencial da Casa Branca, em sua audiência de confirmação no Senado.

(Reportagem de Patricia Zengerle e David Brunnstrom)

