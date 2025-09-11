Topo

Ibovespa renova máximas e testa 144 mil pontos pela 1ª vez com aval dos EUA

11/09/2025 17h03

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, renovando máximas históricas e testando o patamar dos 144 mil pontos pela primeira vez, puxado principalmente pelas ações de bancos, depois que dados econômicos dos Estados Unidos referendaram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,64%, a 143.261,61 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo alcançado 144.012,5 pontos no melhor momento do dia. Na mínima, marcou 142.349,41 pontos. O volume financeiro somava R$22,8 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

