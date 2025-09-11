Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO

A Hyundai vai atrasar a construção de uma fábrica nos EUA após uma operação do departamento de imigração norte-americano prender e deportar 300 sul-coreanos de uma empresa ligada à montadora no começo do mês, informou o CEO da companhia.

O que aconteceu

Atraso na inauguração será de dois ou três meses. O CEO da Hyundai Motor, José Muñoz, explicou hoje ao site Axios que a batida anti-imigração na LG Energy Solutions, parceira da montadora sul-coreana na produção de baterias, vai atrasar a produção dos componentes, afetando a produção na fábrica de carros elétricos.

"A produção na fábrica de baterias provavelmente será atrasada de 2 a 3 meses com base no que aconteceu, já que os especialistas técnicos que instalaram e validaram [os equipamentos] foram embora.

CEO da Hyundai Motor, José Muñoz, em evento em Detroit (EUA) hoje

Apesar de adiado, investimento sul-coreano nos EUA deve seguir. Conforme Muñoz, "os EUA são estrategicamente importantes a médio e longo prazo, e nossos planos de investimento continuam. Mas é algo que precisa ser resolvido para que possamos avançar rapidamente".

Previsão de inauguração da fábrica era em 2026. A abertura da instalação já foi adiada antes. Era para ter sido aberta no começo deste ano, mas a inauguração ficou para o próximo ano por causa da queda na demanda por carros elétricos.

Investimento da Hyundai nos EUA foi vitória de Trump

24 mar. 2025 - Euisun Chung, presidente da Hyundai, e Donald Trump, presidente dos EUA, em anúncio de parceria comercial na Casa Branca Imagem: Reprodução/Casa Branca

Companhia sul-coreana comprometeu-se a investir US$ 26 bilhões (mais de R$ 140 bilhões na cotação de hoje) para produzir nos EUA. A Hyundai anunciou a criação de toda uma cadeia de produção no país norte-americano: da matéria-prima — como o aço, que será produzido em uma fábrica da Hyundai Steel, planejada para o estado da Louisiana — até a finalização dos carros.

Espera-se que fábrica da Hyundai na Geórgia crie cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos, segundo a empresa. Para o governo Trump, essas vagas devem ser destinadas aos trabalhadores norte-americanos.

CEO da Hyundai, no entanto, afirmou que a Coreia do Sul é especialista na produção de baterias e será necessário importar esse conhecimento de lá. "Quase todas as empresas de baterias que operam nos EUA são coreanas", disse, acrescentando que até os equipamentos para a produção do componente precisam ser comprados de fora.

Deportações ocorreram hoje

Trabalhadores sul-coreanos foram repatriados hoje. Ao todo, 475 pessoas — incluindo cerca de 300 sul-coreanos — foram detidas pelo departamento de imigração dos EUA, na quinta-feira passada, na fábrica que a Hyundai está construindo em parceria com a LG Energy Solution no estado da Geórgia.

Detenção em massa gerou tensões entre EUA e Coreia do Sul. Seul e Washington são aliados importantes na área de segurança na região do Pacífico. Além disso, o país asiático mantém várias fábricas de automóveis e produtos eletrônicos em território norte-americano.

Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, afirmou ontem que incidente pode ter "impacto significativo nas decisões futuras de investimento" direto nos EUA. Segundo ele, ver os cidadãos do seu país algemados e acorrentados durante a deportação foi "perturbador".

Coreia do Sul se comprometeu a investir US$ 350 bilhões (R$ 1,89 trilhão) no país norte-americano, após ameaças tarifárias de Trump. Conforme Lee, as empresas sul-coreanas "não podem evitar questionar se vale a pena estabelecer uma fábrica nos EUA, considerando os riscos potenciais".