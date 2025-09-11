Topo

Notícias

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

São Paulo

11/09/2025 10h43

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 11, o rapaz de 20 anos que estava foragido após atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino, no dia 7 de agosto, durante abordagem em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo.

Ele foi localizado na Rua Ancará e conduzido ao 89° Distrito Policial (Jardim Taboão). No mês passado, um outro suspeito de participar do roubo seguido de tentativa de homicídio contra o PM já tinha sido preso.

O policial teve alta hospitalar no dia 13 de agosto, sem nenhuma sequela.

O policial entrou em luta corporal contra um suspeito e, em seguida, foi baleado no pescoço. O autor do disparo fugiu e o PM ficou caído no chão.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), o suspeito se entregou quando percebeu que policiais o cercavam.

O crime ganhou repercussão quando um vídeo registrando o momento foi publicado nas redes sociais - posteriormente, também foi divulgado o vídeo gravado pela câmera corporal do agente.

A situação teve início na Rua África do Sul, na Chácara Santo Antônio, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro.

Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Justiça absolve PMs acusados de matar homem em situação de rua no Guarujá

Belarus liberta 52 presos políticos, incluindo Mikola Statkevitch

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante

Incêndio atinge galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo

No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor