Hamas diz que ataque contra líderes em Doha não mudará demandas de cessar-fogo em Gaza

11/09/2025 11h52

(Reuters) - Um ataque israelense que teve como alvo líderes do Hamas no Catar nesta semana não mudará os termos do grupo palestino para encerrar a guerra em Gaza, disse uma autoridade na quinta-feira.

Israel tentou matar os líderes políticos do Hamas com um ataque aéreo em Doha na terça-feira, no que as autoridades norte-americanas descreveram como uma escalada unilateral que não serviu aos interesses norte-americanos ou israelenses.

Em um discurso televisionado, Fawzi Barhoum, autoridade do Hamas, disse que o ataque teve como alvo a delegação de negociação do grupo enquanto eles discutiam uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelo primeiro-ministro do Catar apenas um dia antes.

"No momento do ataque terrorista, a delegação de negociação estava discutindo sua resposta à proposta", disse ele.

O Catar tem sido anfitrião e mediador nas negociações que visam garantir um cessar-fogo na guerra de Gaza.

Barhoum reafirmou as principais exigências do Hamas: um cessar-fogo total, a retirada das forças israelenses de Gaza, uma troca real de prisioneiros por reféns, ajuda humanitária e reconstrução do enclave.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está pressionando por um acordo do tipo "tudo ou nada", que permitiria a libertação de todos os reféns de uma só vez e a rendição do Hamas.

O Hamas disse que cinco de seus membros foram mortos no ataque, incluindo o filho do chefe exilado do Hamas para Gaza e principal negociador, Khalil al-Hayya.

O ataque a Doha atraiu a condenação de potências regionais, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, bem como a União Europeia, e corre o risco de inviabilizar os esforços apoiados pelos EUA para intermediar uma trégua e pôr fim ao conflito de quase dois anos.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Jana Choukeir)

