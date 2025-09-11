Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Todos os condenados hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado passam a ficar inelegíveis por oito anos, contados a partir da data da condenação. Essa punição é uma consequência da aplicação da Lei da Ficha Limpa para pessoas condenadas pela Justiça por crimes como de organização criminosa.

O que aconteceu

STF concluiu julgamento nesta noite e definiu as penas e demais punições a Bolsonaro e 7 aliados. Definição das punições em vários níveis faz parte da etapa final do julgamento no Supremo, que deve publicar o acórdão da condenação nos próximos dias. Pela Lei da Ficha Lima, a condenação pelos crimes a que Jair Bolsonaro e seus aliados foram submetidos leva à inelegibilidade automática.

Decisão sobre a condenação será compartilhada com o TSE, a quem cabe aplicar a inelegibilidade. Medida é praxe nesse tipo de condenação e, na prática, faz com que o ex-presidente tenha mais uma condenação que o deixa inelegível. Isso impossibilita que ele se candidate na próxima eleição presidencial, no ano que vem.

Bolsonaro e Braga Netto já foram condenados a ficarem inelegíveis pelo TSE. Corte Eleitoral puniu o ex-presidente em dois processos e Braga Netto em um. Com isso já são três condenações de inelegibilidade para o ex-presidente, por diferentes episódios.

Perda de patente

Além da inelegibilidade, os militares condenados hoje estão sujeitos a perda de patente. Este procedimento, porém, ficará a cargo do Superior Tribunal Militar, que será comunicado sobre a condenação depois do trânsito em julgado do processo no STF. A partir daí, cabe ao Ministério Público Militar mover uma ação pedindo a indignidade para oficialato de seu mandato dos militares condenados. Como mostrou o UOL, o procurador-geral da Justiça Militar sinalizou que deve pedir essa punição aos condenados.

Seis dos oito condenados do núcleo "crucial" da trama golpista são militares. São eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado, os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tenente-coronel e já pediu desligamento da força.