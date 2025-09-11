Topo

Notícias

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar na casa dele em Brasília, após segundo dia de julgamento da trama golpista no STF; ex-presidente não compareceu - Sergio Lima - 3.set.2025/AFP
Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar na casa dele em Brasília, após segundo dia de julgamento da trama golpista no STF; ex-presidente não compareceu Imagem: Sergio Lima - 3.set.2025/AFP
Letícia Casado
e
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 20h54Atualizada em 11/09/2025 21h06

Todos os condenados hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado passam a ficar inelegíveis por oito anos, contados a partir da data da condenação. Essa punição é uma consequência da aplicação da Lei da Ficha Limpa para pessoas condenadas pela Justiça por crimes como de organização criminosa.

O que aconteceu

STF concluiu julgamento nesta noite e definiu as penas e demais punições a Bolsonaro e 7 aliados. Definição das punições em vários níveis faz parte da etapa final do julgamento no Supremo, que deve publicar o acórdão da condenação nos próximos dias. Pela Lei da Ficha Lima, a condenação pelos crimes a que Jair Bolsonaro e seus aliados foram submetidos leva à inelegibilidade automática.

Decisão sobre a condenação será compartilhada com o TSE, a quem cabe aplicar a inelegibilidade. Medida é praxe nesse tipo de condenação e, na prática, faz com que o ex-presidente tenha mais uma condenação que o deixa inelegível. Isso impossibilita que ele se candidate na próxima eleição presidencial, no ano que vem.

Bolsonaro e Braga Netto já foram condenados a ficarem inelegíveis pelo TSE. Corte Eleitoral puniu o ex-presidente em dois processos e Braga Netto em um. Com isso já são três condenações de inelegibilidade para o ex-presidente, por diferentes episódios.

Perda de patente

Além da inelegibilidade, os militares condenados hoje estão sujeitos a perda de patente. Este procedimento, porém, ficará a cargo do Superior Tribunal Militar, que será comunicado sobre a condenação depois do trânsito em julgado do processo no STF. A partir daí, cabe ao Ministério Público Militar mover uma ação pedindo a indignidade para oficialato de seu mandato dos militares condenados. Como mostrou o UOL, o procurador-geral da Justiça Militar sinalizou que deve pedir essa punição aos condenados.

Seis dos oito condenados do núcleo "crucial" da trama golpista são militares. São eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado, os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tenente-coronel e já pediu desligamento da força.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que não definiu candidatura

Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Quais crimes Bolsonaro cometeu? Veja pena definida para cada delito no STF

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro, diz Itamaraty

Lula defende que Eduardo Bolsonaro seja expulso da Câmara e processado por traição à Pátria

Primeira Turma condena Alexandre Ramagem a 16 anos e 1 mês de prisão em regime inicial fechado

Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo

Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões

Brasil não se deixará intimidar pelas "ameaças" dos EUA após condenação de Bolsonaro (Itamaraty)

Lula sobre julgamento da trama golpista: casa juiz vê aquilo que quer ver

Preso desde dezembro, Braga Netto deve ter 9 meses descontados de pena