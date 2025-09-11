Governo Trump tenta suspender decisão que impediu remoção de Cook do Fed 

Topo

11/09/2025 16h41

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou  a um tribunal federal de apelações nesta quinta-feira que permita que Trump remova a diretora do Federal Reserve Lisa Cook do cargo por enquanto, depois que uma juíza disse que ele provavelmente não tem motivos para fazê-lo.

O Departamento de Justiça dos EUA, em um processo judicial, pediu ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito de D.C. que pause a decisão de terça-feira da juíza distrital Jia Cobb, que bloqueou temporariamente a remoção da diretora, enquanto se aguarda o recurso do governo.

A decisão do tribunal pode determinar se Cook, a quem Trump acusou de fraude hipotecária, manterá seu cargo antes da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro, na qual se espera que o banco central dos EUA reduza a taxa de juros.

Trump tentou demitir Cook no final de agosto. A decisão da juíza distrital Jia Cobb impede que o Fed dê prosseguimento à demissão enquanto o processo judicial prossegue.

Cook, que nega qualquer irregularidade, entrou com uma ação judicial dizendo que a alegação de Trump de que ela se envolveu em fraude hipotecária antes de entrar para o banco central não lhe deu autoridade legal para demiti-la e foi um pretexto para removê-la por causa de sua posição em relação à política monetária.

O caso, que provavelmente será levado à Suprema Corte dos EUA, tem ramificações para a capacidade do Fed de definir a taxa de juros sem levar em conta os desejos de políticos, o que é amplamente visto como fundamental para a capacidade de qualquer banco central de manter a inflação sob controle.

Trump exigiu que o Fed reduzisse os custos de empréstimos imediata e agressivamente, repreendendo o chair do banco central, Jerome Powell, por sua administração da política monetária. Cook votou com a maioria do Fed em todas as decisões sobre juros desde que começou a trabalhar em 2022, inclusive em aumentos e cortes da taxa básica.

