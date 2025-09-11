Gilmar Mendes marca presença no 5º dia do julgamento da trama golpista

O ministro do STF Gilmar Mendes participa do quinto dia do julgamento da ação penal da trama golpista na Primeira Turma do Supremo.

O que aconteceu

Gilmar é o primeiro ministro da corte, que não faz parte da turma, a participar do julgamento. Ele está sentado na primeira fileira no canto da sala de sessão. A fileira fica ao lado de onde ficam os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Gilmar chegou por uma sala interna da Turma, por onde os ministros entram e saem sem ter contato com o público externo.

A presença do ministro surpreendeu quem acompanha o julgamento. Gilmar Mendes não compõe a Primeira Turma e não é comum ministros acompanharem sessões da turma que não fazem parte, sobretudo da plateia.

O ministro já disse em declarações à imprensa que é "fundamental" que os envolvidos na trama golpista sejam responsabilizados. Durante um evento na Itália, no início deste mês, Gilmar afirmou que a democracia "soffreu sobressaltos e ataques sem precedente" no Brasil desde 2018. Segundo ele, os movimentos "deixaram claro o quão frágil é o arranjo democrático", disse.

Hoje, o julgamento foi retomado com o voto da ministra Cármen Lúcia. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus. Já Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Bolsonaro cita Gilmar em mensagens

Em trocas de mensagens, Jair Bolsonaro (PL) pediu ao seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que evitasse críticas ao ministro. Sem citar nomes, o ex-presidente disse que "tem conversado com alguns" do STF. "Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções", disse, em referência ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e à revogação de vistos americanos de autoridades.

No dia 27 de junho, Eduardo enviou três arquivos a Bolsonaro, cujo conteúdo não pode ser recuperado, e perguntou se poderia compartilhar. Bolsonaro respondeu: "Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar"