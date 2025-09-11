Fux vota pela anulação do processo e absolvição de Bolsonaro e mais cinco

O ministro do STF Luiz Fux tomou toda a sessão de ontem do julgamento que apura as denúncias de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 para proferir o seu voto. Após mais de 11 horas, o ministro votou pela absolvição de seis dos oito réus e entendeu não haver provas suficientes para a configuração dos crimes imputados pela PGR. Fux divergiu do relator, ministro Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino, que já haviam votado na terça pela condenação dos réus e iniciou seu voto pedindo a anulação do processo por falta de competência do STF para julgar os réus. A partir daí, iniciou uma longa explanação dos fatos discutidos até o momento, refutando quase todos e votando, então, pela condenação de dois dos réus: o delator Mauro Cid e o general Walter Braga Netto, ambos apenas pelo crime de abolição do Estado democrático de direito. Fux pediu a absolvição dos demais e ainda, no caso de Alexandre Ramagem, votou por suspender toda a ação penal. Os principais pontos do voto:

Ministro vota pela 'nulidade absoluta do processo'. Terceiro a votar no julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, Luiz Fux iniciou seu voto afirmando que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para avaliar o caso. Em sua avaliação, os réus não são pessoas com prerrogativa de foro privilegiado e deveriam ser julgados em instâncias inferiores. E disse ainda que, mesmo que coubesse ao STF julgar a ação, teria que no plenário da Corte e não na Primeira Turma.

Fux nega existência de crime de organização criminosa e questiona os fatos apresentados pela acusação da Procuradoria-Geral da República e lançou dúvida sobre se são "etos executórios" ou "atos preparatórios", o que não configuraria crime.

Fux considera Bolsonaro inocente em todas as acusações contra ele e pede a sua absolvição.

Fux vota a favor da condenação, em partes, de Mauro Cid por abolição violenta do Estado democrático de direito. Mas defendeu a sua absolvição pelos outros quatro crimes: golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e organização criminosa armada. Moraes e Dino votaram a favor da condenação pelos cinco crimes.

Ministro pede que toda a ação penal contra Alexandre Ramagem seja suspensa.

Cármen Lúcia é a próxima a votar e deve formar maioria para condenar os réus. A ministra apresentará seu voto hoje, a partir das 14h. A sessão estava marcada inicialmente para as 9h, mas foi adiada para o período da tarde diante da demora de Luiz Fux em concluir o seu voto na sessão de ontem. O placar atual é de 2 votos a 1 pela condenação de Jair Bolsonaro e dos outros sete réus. Depois dela votará o ministro Cristiano Zanin. Com o voto de Fux, o Supremo já formou maioria para condenar Mauro Cid, delator e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa) pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito. As discussões sobre as penas devem ocorrer na sessão marcada para amanhã. Saiba mais.

Influenciador apoiador de Trump morre após ser baleado durante evento em universidade nos EUA. Charlie Kirk, fundador do grupo de mobilização jovem Turning Point USA, morreu ontem no hospital após ser baleado durante evento na Utah Valley University, na cidade de Orem. A morte foi anunciada pelo presidente Donald Trump em sua rede social. "O Grande, e mesmo Lendário, Charlie Kirk, está morto", escreveu Trump. Kirk, de 31 anos, foi alvejado no pescoço durante uma palestra. Uma porta-voz da universidade disse que o autor dos disparos foi um homem que estava em uma construção a cerca de 180 metros. O FBI informou que investiga as circunstâncias do episódio. Saiba mais.

Em depoimento à CCJ, hacker diz que Zambelli ordenou invasão ao CNJ. Walter Delgatti Neto afirmou ontem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que invadiu sistemas de Justiça a pedido da deputada federal Carla Zambelli. O depoimento foi no âmbito do processo de cassação da deputada. Zambelli, que está presa na Itália, participou da sessão de forma remota e chegou a discutir com Delgatti. Ela afirmou que o hacker mente compulsivamente. Delgatti, que está preso em Tremembé (SP), também prestou depoimento por videoconferência e declarou que Zambelli queria que ele comprovasse que "o sistema era violável". "Ela pediu que eu invadisse o TSE, o CNJ, o STF, que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois ela queria desacreditar o discurso que à época havia sobre a segurança do sistema de justiça e do TSE do Brasil", disse. O processo tramita na CCJ e depois será analisado pelo plenário da Câmara. São necessários 257 votos para que Zambelli seja cassada. Saiba mais.

Deputados articulam para amarrar anistia a votação do IR e pressionar governo. Parlamentares da oposição ao governo e que defendem a anistia aos presos nos atos golpistas estão se organizando para garantir a votação do texto em troca de aprovar a compensação da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. A votação está travada na Câmara e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conversou com o presidente da Casa, Hugo Motta, na semana passada para pedir prioridade ao projeto. O deputado disse que "não tem uma data certa ainda" para votar. Parlamentares do PL analisam apresentar destaques para retirar a taxação dos super ricos do texto. Pelo relatório aprovado na comissão especial, será aplicada uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, com aumento progressivo que pode chegar a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. A medida é justamente para compensar a isenção de IR aos mais pobres. A ideia, segundo parlamentares, está ganhando fôlego em outros partidos que têm alas de oposição ao governo, como o União Brasil, e que defendem a anistia. Leia mais.

Manifestantes bloqueiam estradas e queimam ônibus em dia de protestos na França. O país amanheceu ontem sob intensas manifestações, com confrontos com a polícia e ameaça de greve dos manifestantes, em resposta à nomeação de Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro pelo presidente Emmanuel Macron, um dia após a queda do premiê anterior, François Bayrou. Lecornu é o quinto primeiro-ministro escolhido por Macron em menos de dois anos e a escolha indignou políticos de esquerda. Em Paris, a fachada de um restaurante pegou fogo, e bombeiros foram acionados para apagar as chamas. Segundo a polícia, 132 pessoas foram presas nas manifestações até o fim da tarde.