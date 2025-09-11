Fux vira alvo de recados de ministros após voto para absolver Bolsonaro

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) rebateram hoje trechos do voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Cármen Lúcia foi a primeira a votar na sessão desta tarde. É a terceira ministra a analisar o caso desde o início do julgamento. Seu voto formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus.

Ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pediram a palavra na sessão. Ambos já votaram no processo.

Moraes mostrou vídeo de Bolsonaro para rebater Fux sobre grave ameaça. Durante o julgamento, ministro exibiu uma gravação de um discurso inflamado do ex-presidente.

Fux nem sequer olhou para o telão. Imagens mostraram ato de 2021, na avenida Paulista. Bolsonaro exigiu arquivamento de inquéritos, chega a chamar Moraes de "canalha" e pede a saída dele do STF.

Alexandre de Moraes também rebateu alegação de Fux, que negou a formação de uma organização criminosa na trama golpista. Ao descartar o crime, Fux disse que não havia provas de que os acusados se reuniram para cometer "crimes indeterminados" e com grave violência ou ameaça.

Essa organização criminosa queria calar o Judiciário e, ao mesmo tempo, se perpetuar no Poder. Se, para isso, precisasse matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, envenenar um presidente da República, praticar peculato, usando os Poderes de Estado. São crimes indeterminados, crimes para chegar ao seu objetivo

Alexandre de Moraes

A tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isso. Uma tentativa que vem marcada, de combalir mais e mais o Poder Judiciário veio marcada, com uma série de comportamentos delituosos, que foram se encadeando.

Cármen Lúcia, no julgamento da trama golpista

No início da audiência de hoje, Cármen Lúcia informou que seu voto tinha 396 páginas. "Mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem", disse. Ontem, o voto do ministro Luiz Fux durou mais de 11 horas.

Ministra rejeitou argumentos de defesas, inclusive sobre a competência do STF e da Primeira Turma para julgarem o caso. Disse que seria "um casuísmo gravíssimo" decidir de forma diferente. "Não há nada de novo pra mim em votar do mesmo jeito que sempre votei."

Eu sempre votei do mesmo jeito. Entendi que pelas características e pelas pessoas que foram indiciadas, umas se fazendo acompanhar de outras que tinham foro, eu sempre entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal

Cármen Lúcia

Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Ministro já condenou centenas de outros réus pelo mesmo motivo.

Flávio Dino, que já votou, também pediu para falar. Declarou que há provas suficientes para comprovar que houve tentativa de golpe. "No Golpe de 1964, tinha menos prova documental. Nesta tentativa [de golpe] agora, só faltou lavrar ata", disse.

Fux alegou falta de provas. O ministro votou para absolver Jair Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado. Condenou apenas o general Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Participam da cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Luccas Lucena, Victoria Bechara e Saulo Guimarães, do UOL, em São Paulo

Julia Affonso, Leticia Casado, Lucas Borges Teixeira e Mateus Coutinho, do UOL, em Brasília