'Fux foi contraditório e surpreende com voto garantista', avalia Cardozo

O voto do ministro Luiz Fux no julgamento do caso do 8 de janeiro marcou uma mudança em sua postura histórica, afirma o jurista José Eduardo Cardozo no UOL News, do Canal UOL.

Conhecido por seu perfil punitivista em casos como Mensalão e Lava Jato, Fux adotou argumentos garantistas e defendeu a nulidade do processo contra Jair Bolsonaro, surpreendendo tanto o meio jurídico quanto político.

Tenho visto ataques pessoais ao Fux, mas não é assim que vamos resolver essa discussão. Ele foi contraditório. Fux, historicamente, desde que assumiu no Supremo Tribunal Federal, ele é visto como alguém filiado ao punitivismo jurídico. O garantismo não era uma característica do posicionamento de Fux [...], mas o voto de ontem foi um voto garantista. José Eduardo Cardozo

Ele cita autores garantistas para respaldar sua avaliação. Mesmo autores que, possivelmente, discordam de algumas conclusões que ele extrai do seu pensamento. Então eu quero crer que tenha sido uma mudança de convicção, que espero que ele continue, que seja um garantista, como eu. José Eduardo Cardozo

'Fux fragmenta os fatos e distorce o quadro'

Cardozo aponta que o voto de Fux fragmentou os fatos e provocou reações intensas no meio jurídico, ao defender nulidade do processo contra Bolsonaro e abrir debate sobre possíveis distorções na análise do 8 de janeiro.

Quando ele desarma a acusação de organização criminosa, uma das coordenças centrais que eu tenho, ele começa a ver os fatos como se fossem fotografias e não como um filme. E isso traz distorções de compreensão. José Eduardo Cardozo

Veja a íntegra do programa: