'Condenar Cid e absolver Bolsonaro não tem nexo', diz cientista político

A decisão do ministro Luiz Fux de absolver Jair Bolsonaro e condenar Mauro Cid no julgamento da tentativa de golpe evidencia seletividade e falta de lógica, afirma Cláudio Couto, cientista político, no UOL News, do Canal UOL.

Fux argumentou que não havia provas contra Bolsonaro, mas manteve a condenação de Cid, subordinado direto do ex-presidente. Para Couto, isso revela incoerência e uso de Cid como "bode expiatório". Couto ainda citou um "contorcionismo verbal para desqualificar as provas", muitas delas materiais.

A única lógica que eu consigo entrever nisso foi que o Fux chegou lá com a deliberada decisão de livrar a cara dos principais artífices da tentativa de ruptura do Estado de Direito e de golpe de Estado, e encontrou um bode expiatório, que é justamente o colaborador da Justiça. Cláudio Couto

O cientista político destaca a contradição de responsabilizar o ajudante e isentar o chefe. Para ele, a postura de Fux escancara um paradoxo jurídico difícil de justificar.

O mais impressionante de todos em tudo isso, que é o fato dele condenar, por tentativa de golpe de Estado, o Mauro Cid, que está aí aparecendo no vídeo, mas achar que o Bolsonaro não tem responsabilidade. Quer dizer, o auxiliar é responsável e o próprio presidente não é. Cláudio Couto

Couto avalia que a decisão não apresenta nexo e reforça críticas de seletividade no julgamento.

É um 'golpe surpresa' pro Bolsonaro. É uma coisa tão sem nexo que fica até difícil da gente tentar encontrar algum nível de lógica. Cláudio Couto

Veja a íntegra do programa: