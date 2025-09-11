Topo

Fux já negou habeas corpus por furto de calça de R$ 70 e carne de R$ 90

Em um voto de mais de 11 horas, Luiz Fux absolveu Jair Bolsonaro (PL) de todas as acusações - Antônio Augusto/STF
Em um voto de mais de 11 horas, Luiz Fux absolveu Jair Bolsonaro (PL) de todas as acusações Imagem: Antônio Augusto/STF
11/09/2025 05h30

Em 2025, Luiz Fux já negou habeas corpus a réus que furtaram uma calça jeans no valor de R$ 70 e uma peça de carne avaliada em R$ 90. Ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes dos quais foi acusado no julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

O voto de Fux foi visto como uma guinada do ministro, do punitivismo para o garantismo. Seu histórico é de acatar as teses da acusação, mas ontem ele acatou as das defesas.

Em agosto, por exemplo, Fux negou habeas corpus relativo ao furto de uma calça jeans. No caso em questão, o réu havia sido condenado a um ano e quatro meses em regime semiaberto, mas a Defensoria Pública recorreu, alegando insignificância do item furtado, que custava menos de 10% do salário mínimo à época.

Negativa de Fux se baseou na reincidência do réu. O fato de o acusado já ter se envolvido em crime de roubo no passado embasou a decisão do ministro, que determinou o cumprimento da pena em regime aberto. O caso aconteceu em Minas Gerais.

Em maio, Fux negou habeas corpus no caso da peça de carne. O alimento sequer chegou a ser levado do local de onde foi furtado, também em Minas, em 2021.

Além de insignificância, Defensoria Pública alegou "furto famélico". O termo é usado na Justiça quando uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade furta para comer. Por esses motivos, a defesa do réu solicitou sua absolvição.

Ministro negou pedidos da Defensoria. "Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal", decidiu o ministro. Segundo ele, haveria "materialização" de "efeitos deletérios" caso situações desse tipo fossem reconhecidos como "penalmente irrelevantes".

Para Fux, Bolsonaro é inocente

"Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar", afirmou Fux sobre o 8 de Janeiro. Na interpretação do ministro, solicitar a agentes públicos que desfizessem a mobilização de apoiadores de Bolsonaro em Brasília violaria o princípio da liberdade de expressão —ainda que os manifestantes se encontrassem em frente a quartéis, o que é proibido.

Fux afirmou que não havia provas de que Bolsonaro sabia de plano para matar autoridades. "Não há nenhum elemento que identifique ciência do ex-presidente em relação à minuta do plano Punhal Verde-Amarelo", disse. Também afirmou que "não há absolutamente nenhuma prova" que demonstre que Bolsonaro sabia do grupo Copa 2022, no qual militares coordenaram ações de monitoramento de Moraes.

Bolsonaro querer mudança no sistema de votação não é defesa de narrativa subversiva, disse Fux. O ministro do STF afirmou ainda que o ex-presidente agiu de boa fé em seus questionamentos às urnas eletrônicas.

Fux votou pela condenação de Braga Netto apenas por um crime. O ministro só concordou com a acusação de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, inocentando o general dos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

O outro único voto desfavorável a um réu foi contra Mauro Cid. Fux votou por condená-lo também por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito. Todos os outros réus foram absolvidos no voto de Fux.

