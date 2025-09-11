'Fux contraria sua história no STF', avalia Amanda Klein

A mudança de postura de Luiz Fux no julgamento da trama golpista e do núcleo do 8 de janeiro surpreendeu colegas do STF e especialistas, afirma Amanda Klein no UOL News, do Canal UOL.

O ministro, antes visto como punitivista e rigoroso em processos criminais, agora defendeu a absolvição de Bolsonaro e questionou a legitimidade do Supremo, contrariando votos anteriores em casos semelhantes.

Luiz Fux contrariou a sua história, contrariou seus votos anteriores no mesmo 8 de janeiro em que ele condenou mais de 600 réus pelos cinco crimes de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de dano ao patrimônio tombado, de organização criminosa armada, ele recuou, desdisse, desleu, fez tudo o que havia feito nesses últimos dois anos para inocentar os acusados de liderarem um golpe. Foi um golpe sem líderes, basicamente foi o que Luiz Fux está dizendo, e mais, ele se colocou como antípoda e se contrapôs ao protagonismo que Alexandre Moraes vem tendo no tribunal até agora. Amanda Klein

Luiz Fux inocentou Jair Bolsonaro dos crimes ligados à tentativa de golpe de Estado, contrariando decisões anteriores do STF, afastando provas e classificando ataques às urnas como manifestações políticas, avalia Amanda Klein.

Luiz Fux foi além. Ele se contradisse inclusive em votos que ele mesmo proferiu ao longo dos últimos dois anos em relação aos depredadores golpistas da praça dos Três Poderes. Dessa vez absolveu os acusados de liderarem a tentativa de golpe de Estado. Aliás, Luiz Fux disse que sequer houve tentativa de golpe de Estado. Muito diferente até mesmo do que as defesas desses oito réus preconizaram. Nenhuma das defesas negou a tentativa de golpe de Estado. Elas simplesmente tentaram reduzir, minimizar ou excluir a participação de seus respectivos clientes. Luiz Fux não fez isso. Ele negou que houvesse tentativa de golpe de Estado. Amanda Klein

Veja a íntegra do programa: