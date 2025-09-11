Maierovitch: 'Fux é cara de pau ao condenar mordomo para livrar chefe'

Os votos diferentes do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista para Jair Bolsonaro e Mauro Cid e sua mudança de postura em relação a meses atrás geraram críticas duras sobre imparcialidade e motivações políticas, na visão do jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Fux defendeu a nulidade do processo e absolveu Bolsonaro por falta de provas, mas condenou Mauro Cid. O voto, isolado em relação à maioria, reacendeu discussões sobre o papel do STF e seus ministros.

O Fux é um cara de pau. Ele conseguiu, e vou usar os antigos romances policiais, condenar um mordomo subordinado, um agente de ordens, para livrar a cara do dono do palácio, do chefe do palácio, do empregador. Num campo técnico, ele consegue, em relação ao Mauro Cid, concluir que existiam provas fortes para que fosse condenado o mordomo, por abolição do Estado democrático de direito, mas absolve por insuficiência de provas o Bolsonaro. Wálter Maierovitch

Mairovitch ironiza o isolamento de Fux, sugerindo que poucos apoiam a tese do ministro no tribunal.

Quantos juristas iam apoiar o voto do Fux? Em dois segundos, percebi que não daria para encher uma Kombi. Wálter Maierovitch

A colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo aponta que Fux usou o tempo de voto para criar impacto midiático e político, invertendo a ordem das condenações e favorecendo argumentos da oposição.

Ele absolveu Bolsonaro na hora do Jornal Nacional, inverteu a ordem das condenações para poder ter esse horário nobre, dando a absolvição ao Bolsonaro. Ele fez um verdadeiro manifesto. Mônica Bergamo

Ele deu argumentos aos apoiadores do Bolsonaro que eles não tinham colocado em público, com o peso da toga dele. Essa é a grande questão política desse julgamento. Mônica Bergamo

