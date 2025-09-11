França vai mobilizar três caças para proteção do espaço aéreo polonês

A França vai mobilizar três aviões de combate Rafale "para contribuir para a proteção do espaço aéreo polonês" e do leste europeu junto à Otan, após as incursões de drones russos na Polônia, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta quinta-feira (11).

"Me comprometi com isso ontem diante do primeiro-ministro polonês", Donald Tusk, disse o presidente francês na rede X, especificando que também se reuniu com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia", assegurou.

A Polônia, em busca de apoio diplomático após a incursão de drones supostamente russos em seu território, anunciou nesta quinta-feira ter solicitado uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá de emergência na sexta-feira em Nova York.

Na quarta-feira, a incursão de cerca de vinte drones, que atravessaram a fronteira com a Ucrânia e Belarus, foi denunciada por Varsóvia, que exige um reforço das capacidades militares da União Europeia e da Otan em seu território.

