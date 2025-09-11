'Fico estarrecido': voto de Fux foi tomada de partido, diz Miguel Reale Jr

O ministro Luiz Fux tomou partido ao absolver Jair Bolsonaro dos crimes ligados à tentativa de golpe, avalia o jurista Miguel Reale Jr. no UOL News, do Canal UOL.

Reale Jr. aponta contradições no voto de Fux, que condenou outros réus por fatos similares, mas isentou Bolsonaro, reacendendo o debate sobre a imparcialidade no STF e o papel político do Judiciário.

Não foi um voto jurídico apenas, foi um voto de tomada de partido. Quando o ministro Fux minimiza toda a campanha de conspiração de Bolsonaro, transforma isso em uma inofensiva busca da verdade, mostra que o ministro tomou partido no plano político. Miguel Reale Jr.

Eu fico estarrecido, como é possível transformar o que se entendeu como um crime grave contra o Estado de Direito em uma simples algazarra. Para a infantaria, é crime. Para o comando, é algazarra. Miguel Reale Jr.

'Absorver Bolsonaro seria resposta fraca', diz Reale Jr. sobre voto de Fux

Miguel Reale Jr. avalia que a interpretação de Fux fragiliza o combate a tentativas golpistas e que absolver Bolsonaro seria sinal de impunidade e incentivo a novos ataques à democracia.

O direito penal nesse momento tem o sentido de reafirmar a democracia. Absorver Bolsonaro, absorver aqueles que atingiram fortemente o Estado de Direito e tentaram dar o golpe de Estado, seria dar uma resposta fraca para a sociedade, como uma permissão para novos golpes pela frente. Miguel Reale Jr.

Veja a íntegra do programa: