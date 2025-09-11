Topo

Notícias

'Fico estarrecido': voto de Fux foi tomada de partido, diz Miguel Reale Jr

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 14h45Atualizada em 11/09/2025 14h58

O ministro Luiz Fux tomou partido ao absolver Jair Bolsonaro dos crimes ligados à tentativa de golpe, avalia o jurista Miguel Reale Jr. no UOL News, do Canal UOL.

Reale Jr. aponta contradições no voto de Fux, que condenou outros réus por fatos similares, mas isentou Bolsonaro, reacendendo o debate sobre a imparcialidade no STF e o papel político do Judiciário.

Não foi um voto jurídico apenas, foi um voto de tomada de partido. Quando o ministro Fux minimiza toda a campanha de conspiração de Bolsonaro, transforma isso em uma inofensiva busca da verdade, mostra que o ministro tomou partido no plano político.Miguel Reale Jr.

Eu fico estarrecido, como é possível transformar o que se entendeu como um crime grave contra o Estado de Direito em uma simples algazarra. Para a infantaria, é crime. Para o comando, é algazarra.Miguel Reale Jr.

'Absorver Bolsonaro seria resposta fraca', diz Reale Jr. sobre voto de Fux

Miguel Reale Jr. avalia que a interpretação de Fux fragiliza o combate a tentativas golpistas e que absolver Bolsonaro seria sinal de impunidade e incentivo a novos ataques à democracia.

O direito penal nesse momento tem o sentido de reafirmar a democracia. Absorver Bolsonaro, absorver aqueles que atingiram fortemente o Estado de Direito e tentaram dar o golpe de Estado, seria dar uma resposta fraca para a sociedade, como uma permissão para novos golpes pela frente.Miguel Reale Jr.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por crime de organização criminosa em ação por tentativa de golpe

Em voto, Cármen Lúcia diz que 8/1 mereceu ter 'resposta do direito penal'

'Sem reação', diz mãe de menino que fugiu da escola para ir à sorveteria

Valdemar diz que Fux pode ser candidato ao Senado após se aposentar do STF

Fux já admitiu implante e diz ter feito música para autor da Xuxa

Como paraquedistas chegaram até a mão do Cristo Redentor para saltar? Entenda

IBGE: Sorriso, em MT, manteve liderança em valor de produção agrícola em 2024

4 dos 8 réus em julgamento assinaram a lei para punir golpe, diz Cármen

Albânia nomeia ministra gerada por IA, a primeira do mundo

Defesa indica que pedirá prisão domiciliar se Bolsonaro for condenado

Estrangeiro mata esposa brasileira, os dois enteados e atira na sogra em SC