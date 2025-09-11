Topo

Notícias

Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

Flávio diz que Moraes tem uma questão pessoal contra Jair Bolsonaro - 28.nov.2018 - Sergio Lima/AFP
Flávio diz que Moraes tem uma questão pessoal contra Jair Bolsonaro Imagem: 28.nov.2018 - Sergio Lima/AFP
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

11/09/2025 05h30

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o voto do ministro Luiz Fux pela anulação do julgamento da trama golpista e absolvição de Jair Bolsonaro (PL), mas disse não descartar que o STF (Supremo Tribunal Federal) envie o ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O que aconteceu

"Desses caras, nada me surpreende", afirmou o senador. Ele divide os ministros da Primeira Turma, que julga Bolsonaro e demais réus, em dois grupos. Foi todo elogios a Fux por causa da sua defesa de que o STF não é a instância para julgar o ex-presidente e o caso deveria ser anulado.

Os ministros que já votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram alvo de indignação. O senador alega que não foi apresentada prova que ligasse Bolsonaro ao 8 de Janeiro ou ao plano de assassinar autoridades.

Flávio sugeriu que há uma questão pessoal contra o ex-presidente. "[Moraes] Quer condenar porque quer condenar. Porque não gosta do Bolsonaro."

O senador chamou de "revoltantes" os votos de Moraes e Dino. "É uma falácia, eles mentem no voto deles. Mentem, mentem, metem. Descaradamente", disse.

jk - Rosinei Coutinho/STF - Rosinei Coutinho/STF
O ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes
Imagem: Rosinei Coutinho/STF

Fux dificultou condenação, diz Flávio

O senador deixou seu gabinete assim que Fux encerrou o voto sobre Bolsonaro. Ele havia passado o dia no local e saiu elogiando o ministro, que derrubou vários pontos da acusação. "Tem um juiz que vai ponto a ponto. Ele esmiuçou, é irrefutável o voto dele."

De acordo com o senador, ficou difícil para a ministra Cármen Lúcia. É ela quem retoma o julgamento nesta quinta-feira (11), e a tendência é de condenar Bolsonaro. O voto dela tem 400 páginas, mas deve ser apresentada uma versão resumida.

Na avaliação de Flávio, os argumentos de Fux serão difíceis de refutar. "Ela [Cármen Lúcia] vai ter que fazer um voto contrário, se for para seguir o Alexandre de Moraes. Mais fácil vai ser [dizer] acompanho o relator, e vai para casa."

O último a votar é Cristiano Zanin. Ele também deve condenar Jair Bolsonaro, e a expectativa é que o placar do julgamento termine em 4 a 1 pela culpa de Bolsonaro.

Flávio declarou acreditar na aprovação da anistia. Mas o senador reclama da tentativa de não inclusão de Jair Bolsonaro no perdão e da possibilidade de o STF derrubar a lei. "Ficam esses caras inventando que anistia é inconstitucional. Mais uma vez, é um casuísmo para não atingir Bolsonaro."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Legisladores franceses recomendam proibição das redes sociais para menores de 15 anos

Pequim considera 'coerção' proposta do México de elevar tarifas para carros chineses

China anuncia sanções contra rede social RedNote por gestão de conteúdo

Onde assistir ao vivo o julgamento de Bolsonaro no STF? Como ver hoje (11)

Exército israelense afirma que interceptou míssil lançado do Iêmen

Filha do líder norte-coreano Kim Jong Un é sua 'provável sucessora', afirma Seul

Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

Cármen Lúcia vota e deve formar maioria para condenar Bolsonaro por golpe

Cidade brasileira terá 1º santuário do mundo dedicado a santo millennial

Bolsonaro palestrou em evento de Charlie Kirk nos EUA após perder eleição

CPTM vai usar dados de celulares para monitorar fluxo de passageiros