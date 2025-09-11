Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o voto do ministro Luiz Fux pela anulação do julgamento da trama golpista e absolvição de Jair Bolsonaro (PL), mas disse não descartar que o STF (Supremo Tribunal Federal) envie o ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O que aconteceu

"Desses caras, nada me surpreende", afirmou o senador. Ele divide os ministros da Primeira Turma, que julga Bolsonaro e demais réus, em dois grupos. Foi todo elogios a Fux por causa da sua defesa de que o STF não é a instância para julgar o ex-presidente e o caso deveria ser anulado.

Os ministros que já votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram alvo de indignação. O senador alega que não foi apresentada prova que ligasse Bolsonaro ao 8 de Janeiro ou ao plano de assassinar autoridades.

Flávio sugeriu que há uma questão pessoal contra o ex-presidente. "[Moraes] Quer condenar porque quer condenar. Porque não gosta do Bolsonaro."

O senador chamou de "revoltantes" os votos de Moraes e Dino. "É uma falácia, eles mentem no voto deles. Mentem, mentem, metem. Descaradamente", disse.

O ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes Imagem: Rosinei Coutinho/STF

Fux dificultou condenação, diz Flávio

O senador deixou seu gabinete assim que Fux encerrou o voto sobre Bolsonaro. Ele havia passado o dia no local e saiu elogiando o ministro, que derrubou vários pontos da acusação. "Tem um juiz que vai ponto a ponto. Ele esmiuçou, é irrefutável o voto dele."

De acordo com o senador, ficou difícil para a ministra Cármen Lúcia. É ela quem retoma o julgamento nesta quinta-feira (11), e a tendência é de condenar Bolsonaro. O voto dela tem 400 páginas, mas deve ser apresentada uma versão resumida.

Na avaliação de Flávio, os argumentos de Fux serão difíceis de refutar. "Ela [Cármen Lúcia] vai ter que fazer um voto contrário, se for para seguir o Alexandre de Moraes. Mais fácil vai ser [dizer] acompanho o relator, e vai para casa."

Após esse esculacho, tô achando que Alexandre de Moraes vai incluir Luiz Fux na tentativa de golpe, como fez com todo mundo que ele tem raiva.



FUX HONRA A TOGA pic.twitter.com/Vnk6yRKtEo -- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 11, 2025

O último a votar é Cristiano Zanin. Ele também deve condenar Jair Bolsonaro, e a expectativa é que o placar do julgamento termine em 4 a 1 pela culpa de Bolsonaro.

Flávio declarou acreditar na aprovação da anistia. Mas o senador reclama da tentativa de não inclusão de Jair Bolsonaro no perdão e da possibilidade de o STF derrubar a lei. "Ficam esses caras inventando que anistia é inconstitucional. Mais uma vez, é um casuísmo para não atingir Bolsonaro."