'Final de Copa': zap de condomínio de Bolsonaro discute bandeiras do Brasil

Do UOL, em São Paulo e Brasília

Às vésperas do fim do julgamento do chamado "núcleo 1" da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), o clima no condomínio onde vive e está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é de "final de Copa do Mundo".

Moradores do Solar de Brasília discutem nesta tarde num grupo de WhatsApp a presença de ambulantes nos arredores do condomínio vendendo camisetas e bandeiras do Brasil.

"Virou copa do mundo", escreveu um dos moradores.

"O final da 'copa' é amanhã! Já comprei a cerveja e a picanha", respondeu outro.

Eles se referem ao julgamento de Bolsonaro no STF, cujo desfecho está previsto para amanhã (12), e se perguntam se haverá manifestações lá na frente.

O ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro moram em uma casa alugada num condomínio fechado, com câmeras e controle de acesso, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, em Brasília.

Conversa no grupo de WhatsApp do condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Imagem: Reprodução

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no dia 5 de agosto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes após descumprir cautelares e participar, através de vídeos, de atos pela anistia dos participantes do 8 de Janeiro.

No mês passado, conforme noticiou o UOL, moradores relataram no grupo de WhatsApp dificuldades para chegar em casa devido ao trânsito perto do condomínio.

"Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", escreveu um dos integrantes na noite de 6 de agosto.

Neste mês, as vigílias que vêm sendo organizadas por bolsonaristas nos arredores do condomínio ficaram mais esvaziadas, apurou o UOL. Na noite de ontem, havia cerca de cem apoiadores no máximo.

Mas, perto do fim do julgamento, os ambulantes estão se aglomerando. O movimento aumentou após o voto do ministro Luiz Fux favorável ao ex-presidente e que animou a militância bolsonarista.

Um dos moradores sugeriu que a administração do condomínio buscasse contato com a secretaria de urbanismo para registrar uma denúncia oficial.

"Esta área é pública. Adm não pode fazer nada", respondeu um dos integrantes do grupo.

"Deixa os camelôs ganharem um dinheirinho. Essa novela tá acabando", acrescentou uma moradora.

"Estão só trabalhando... Devem estar esperando alguma manifestação amanhã, quando for determinada a ida pra Papuda."