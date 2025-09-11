Topo

Filha do líder norte-coreano Kim Jong Un é sua 'provável sucessora', afirma Seul

11/09/2025 05h59

A agência de inteligência da Coreia do Sul afirmou nesta quinta-feira (11) que a filha do líder norte-coreano Kim Jong Un, Ju Ae, que recentemente o acompanhou em uma visita oficial a Pequim, é considerada sua "provável sucessora".

A adolescente chamou a atenção mundial no início do mês, quando fez sua primeira viagem oficial ao exterior com o pai, que se reuniu com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin.

Embora analistas tenham apontado Ju Ae como a possível herdeira de Kim, outros sugerem que ela tem um irmão mais velho que está sendo preparado em segredo para ser o próximo líder do país fechado e que possui armas nucleares.

A agência de inteligência sul-coreana "considera que ela (Ju Ae) assegurou a 'narrativa revolucionária' necessária para reforçar sua posição como provável sucessora" após a viagem à China, disse o legislador Lee Seong-kweun à imprensa, após uma reunião com funcionários da agência de inteligência.

"A agência considera Kim Ju Ae como a herdeira reconhecida e considera que sua participação na visita à China faz parte da culminância da narrativa de sucessão", comentou.

Ju Ae foi apresentada publicamente ao mundo em 2022, quando acompanhou o pai no lançamento de um míssil intercontinental.

Desde então, a imprensa estatal norte-coreana a identifica como "a filha querida" e a trata com o título honorífico de "hyangdo", reservado para líderes importantes ou sucessores no poder.

Antes de 2022, a única confirmação da existência de Kim Ju Ae havia sido apresentada pelo ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman, que afirmou ter conhecido a jovem durante uma visita à Coreia do Norte em 2013. 

As autoridades sul-coreanas informaram inicialmente que o líder norte-coreano e sua esposa, Ri Sol Ju, tiveram um filho em 2010 e que Ju Ae nasceu posteriormente.

Em 2023, no entanto, o Ministério da Unificação afirmou que o governo sul-coreano era "incapaz de confirmar a existência" do filho de Kim Jong Un. 

Kim Jong Un, provavelmente nascido em 1983 ou 1984, não tinha 30 anos quando sucedeu seu pai Kim Jong Il, em dezembro de 2011. 

O deputado Lee declarou nesta quinta-feira que os rumores de que Kim tem outro filho além de Ju Ae, incluindo um com deficiência ou que estuda no exterior, "não são considerados confiáveis".

