Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

11/09/2025 18h37

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,56%

Pontos: 143.150,84

Máxima de +1,17% : 144.013 pontos

Mínima estável: 142.349 pontos

Volume: R$ 24,52 bilhões

Variação em 2025: 19,01%

Variação no mês: 1,22%

Dow Jones: +1,36%

Pontos: 46.108,00

Nasdaq: +0,72%

Pontos: 22.043,07

Ibovespa Futuro: +0,28%

Pontos: 144.775

Máxima (pontos): 145.685

Mínima (pontos): 143.360

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,95

Variação: +0,18%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,36

Variação: -0,48%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,98

Variação: +0,65%

Ambev ON

Preço: R$ 12,52

Variação: +1,29%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,01

Variação: -1,16%

Vale ON

Preço: R$ 57,05

Variação: +0,83%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,57

Variação: +1,63%

Vale ON

Preço: R$ 57,05

Variação: +0,83%

Itausa PN

Preço: R$ 11,06

Variação: -0,18%

Global 40

Cotação: 724,648 centavos de dólar

Variação: -0,32%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3912

Venda: R$ 5,3922

Variação: -0,27%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: -0,12%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3852

Venda: R$ 5,3858

Variação: -0,49%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6150

Variação: -0,09%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4120

Variação: -0,31%

- Euro

Compra: US$ 1,1733 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1738 (às 18,34)

Variação: +0,33%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3280

Venda: R$ 6,3280

Variação: +0,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6060

Variação: -0,54%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.673,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,22%

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Moraes pede pena de 27 anos e 3 meses de prisão a Bolsonaro

Explosão em fábrica de fogos de artifício deixa 23 feridos na Venezuela

Irã afirma que material nuclear enriquecido está 'sob os escombros' da guerra com Israel

Moraes autoriza redução de pena de Daniel Silveira por estudo, trabalho e leitura

'Não cabe anistia a bagrinho, bagrão ou tubarão', diz Gleisi, diante de pressão por indulto

Com pressão de anistia, Lula recebe Motta em dia de condenação de Bolsonaro

Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem citar Israel

'Nem o Fux seria capaz de ser igual a você', ironiza Lula em evento

Zanin faz 4 a 1 pela condenação de Bolsonaro por golpe de Estado

Trump diz estar surpreso com resultado do julgamento de Bolsonaro no STF

STF: 1ª Turma começa a analisar dosimetria da pena de condenados por tentativa de golpe