FBI oferece R$ 538 mil por informações sobre quem matou Kirk
O FBI está oferecendo recompensa para obter informações que levem ao atirador que matou Charlie Kirk.
O que aconteceu
O departamento de investigação dos Estados Unidos está oferecendo cerca de R$ 538 mil (US$ 100 mil) pela identidade do atirador. O FBI publicou no X uma mensagem pedindo a colaboração dos estadunidenses com informações que possam levar ao responsável pela morte.
Informações devem ser compartilhadas no site oficial da FBI. Além do pedido de informações, o FBI compartilhou um formulário para preenchimento e o número do serviço norte-americano.
FBI ainda não tem a identificação exata do atirador. Mais cedo, o serviço norte-americano divulgou imagens de um homem.
O órgão não detalhou se o homem seria o atirador ou alguém diretamente ligado a ele. Pedido é que aqueles que tivessem informações sobre a identidade do homem buscassem as autoridades. As imagens foram publicadas nas redes sociais do FBI de Salt Lake City.
A pessoa aparece subindo escadas, de camiseta de manga longa com bandeira dos Estados Unidos estampada. Ele está de boné e óculos escuros.
Imagens foram divulgadas pouco após FBI informar que tentava identificar o autor do crime. O órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador porque tentaria, por meios próprios, achar a identidade dele. "Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo", afirmou o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Manson.
Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas serão analisadas pela equipe forense.
Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.
Relembre o caso
Charlie Kirk foi assassinado ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.
Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.
Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.
Quem era Charlie Kirk
Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.
Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.
Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.
Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.
Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.