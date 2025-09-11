Topo

FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque de Charlie Kirk - FBI
FBI divulgou imagem de pessoa que estaria conectada ao ataque de Charlie Kirk Imagem: FBI
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 13h12

O FBI divulgou hoje as imagens de uma "pessoa de interesse" ligada ao ataque que matou o ativista Charlie Kirk ontem em uma universidade de Utah, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O órgão não detalhou se o homem seria o atirador ou alguém diretamente ligado a ele. Pedido é que aqueles que tivessem informações sobre a identidade do homem buscassem as autoridades. As imagens foram publicadas nas redes sociais do FBI de Salt Lake City.

Homem aparece subindo escadas, de camiseta de manga longa com bandeira dos Estados Unidos estampada. Ele está de boné e óculos escuros.

Imagens foram divulgadas pouco após FBI informar que tentava identificar o autor do crime. O órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador porque tentaria, por meios próprios, achar a identidade dele. "Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo", afirmou o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Manson.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas serão analisadas pela equipe forense.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Quem era Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

