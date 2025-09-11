Topo

Notícias

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

11/09/2025 10h42

Os investigadores ainda não encontraram a pessoa que matou o ativista de direita americano Charlie Kirk, mas têm imagens dele e recuperaram a arma utilizada, informou o FBI nesta quinta-feira (11).

"Recuperamos o que acreditamos ser a arma utilizada no ataque de ontem. É um rifle de alta potência", disse o agente do FBI Robert Bohls em uma entrevista coletiva, antes de acrescentar: "Temos imagens do suspeito".

bur-jz/nn/fp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bolsonaro já foi absolvido ou condenado? Veja parcial do julgamento no STF

Opep mantém previsões de aumento da demanda para 2025 e 2026

Charlie Kirk disse que 'custo de mortes' é válido pelo direito de ter armas

Incêndio atinge empresa de tecidos na Lapa, em SP

Desfile de 7/9 com Lula teve público; vídeo mostra trecho sem arquibancada

Voto de Cármen Lucia ao vivo: onde assistir julgamento de Bolsonaro no STF

Suspeita de matar fisiculturista era foragida por tentativa de latrocínio

Energia elétrica volta em 11 das 15 províncias de Cuba após apagão

Nepal: após violentos protestos que provocaram queda de governo, autoridades estudam transição

Trump diz que concederá medalha da liberdade a Charlie Kirk

Relatório global aponta avanços democráticos no Brasil e pior queda da liberdade de imprensa no mundo