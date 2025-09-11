Topo

Fazenda vê impacto negativo "modesto" de 0,2 p.p. no PIB até 2026 com tarifaço dos EUA

11/09/2025 16h52

BRASÍLIA (Reuters) - A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projetou nesta quinta-feira que a tarifa de importação de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve gerar um “modesto” impacto de 0,2 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil entre agosto deste ano e dezembro de 2026.

A pasta avaliou em nota que o impacto sobre empregos, quando analisado o percentual de afetados sobre o total de trabalhadores, deve ser sentido com mais força nos setores de cimento e minerais não metálicos; máquinas, eletrônicos e móveis; produtos de metal; químicos e farmacêuticos; madeira e papel; metalurgia; e têxteis e vestuários.

“Embora as tarifas tenham impacto setorial relevante, impactam pouco no agregado da economia, e ainda menos quando consideradas as compensações com o Plano Brasil Soberano”, afirmou, em referência ao programa do governo de apoio a afetados pela tarifa.

A SPE ponderou que as estimativas não incorporam choques de confiança, aumento da volatilidade financeira ou deterioração das condições de crédito.

“Caso esses efeitos fossem levados em consideração, os impactos negativos sobre o crescimento, investimento e inflação poderiam ser maiores”, disse.

(Por Bernardo Caram)

