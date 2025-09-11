Topo

Notícias

Fazenda vê impacto de -0,2 pp no PIB com tarifas, reduzido a -0,1 pp com Plano Brasil Soberano

Brasília

11/09/2025 16h53

O Ministério da Fazenda estima que as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros têm o potencial de retirar 0,2 ponto porcentual do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País, no acumulado de agosto de 2025 a dezembro de 2026. A resposta desenhada pelo governo, batizada "Plano Brasil Soberano", pode reduzir o impacto pela metade, a 0,1 ponto, segundo a pasta.

"Esses impactos tendem a ser ainda menores se levados em consideração medidas como o diferimento de tributos, as compras públicas e as exigências de manutenção de empregos", diz a Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda, em um trecho do Boletim Macrofiscal publicado nesta quinta-feira, 11. "O Plano Brasil Soberano permite mitigar em grande parcela o impacto negativo das tarifas na economia brasileira."

As estimativas não incorporam choques de confiança, aumento da volatilidade financeira ou deterioração das condições de crédito, informou a SPE. Além disso, consideram a aplicação de tarifas de 50% para 40% das exportações brasileiras aos EUA, comparando esse cenário com a aplicação de tarifas de 10%, além daquelas da Seção 232.

Nas contas da SPE, o impacto total das tarifas é compatível com uma perda de aproximadamente 138 mil postos de trabalho até dezembro do ano que vem, ou 65 mil com o Plano Brasil Soberano. Dos 138 mil totais, 71,5 mil fechariam na indústria, ou 0,4% do estoque total do setor. Em seguida, entre os mais afetados, aparecem os serviços, com perda estimada de 51,8 mil vagas (-0,1%); e a agropecuária, com o fechamento de 14,7 mil empregos (-0,1%).

Sem contar a mitigação do plano, as tarifas levariam a uma redução das exportações líquidas como proporção do PIB em 0,1 ponto porcentual, segundo a SPE. A taxa de desemprego aumentaria 0,1 ponto no acumulado do período. A inflação medida pelo IPCA aumentaria 0,1 ponto, com a maior disponibilidade interna de produtos compensando parcialmente o menor saldo da balança comercial.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Em recado a Tarcísio, Zanin diz que condenação é que 'pacifica' o país

STF ainda vai decidir penas de Bolsonaro por trama golpista

Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

Fux fica imóvel e calado em sessão permeada por piadas e recados sobre seu voto

Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por chefiar trama golpista

Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO

Zanin rejeita questões preliminares levantadas pela defesas na ação penal do golpe

Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém delação de Cid