Discurso de Trump em português foi feito com IA

Foi criado por Inteligência Artificial um discurso em português do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele supostamente menciona o dia da Independência do Brasil e faz uma série de críticas a Alexandre de Moraes.

Trump não fala português e o vídeo original foi feito um mês antes do 7 de Setembro. Em sua fala, o norte-americano não mencionou o Brasil.

O que diz o post

Um vídeo de dez minutos com a imagem de Donald Trump é compartilhado com a seguinte legenda: "presidente Trump faz discurso em português". Na narração, a gravação menciona o dia da Independência do Brasil, 7 de Setembro, e faz críticas ao Supremo e novas ameaças de sanções a Alexandre de Moraes. O áudio também cita réus do 8 de Janeiro e afirma que Eduardo Bolsonaro deve ser o sucessor de Jair Bolsonaro caso ele não possa concorrer em 2026 por questões de saúde.

Por que é falso

Ferramenta indica 99% de chance de ser deepfake. O UOL Confere submeteu o vídeo a uma análise da ferramente Hive Moderation, site que calcula a probabilidade de um conteúdo ter sido gerado por Inteligência Artificial ou de ser deepfake. O resultado foi de que o vídeo do discurso de Trump em português tem 99,9% de probabilidade de conter deepfake.

Ferramenta calcula probabilidade de mídia ter sido gerada por IA ou de conter deepfake Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Vídeo original é de 200 dias de governo de Trump e não há menção ao Brasil. Em uma busca reversa por um frame do vídeo no Google Lens foi possível localizar uma matéria da NBC News (aqui) com recortes do discurso original de Trump. A íntegra está disponível no canal da Casa Branca no Youtube. A transmissão aconteceu no dia 7 de agosto de 2025, e não em 7 de setembro como afirma o post enganoso. Além disso, não houve no discurso de Trump nenhuma menção ao Brasil. Ele se limitou a falar sobre realizações de sua administração e da política interna e externa dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra, em inglês:

Donald Trump não fala português. Na biografia oficial do presidente dos Estados Unidos não há menção à habilidade ou fluência em idiomas estrangeiros (veja aqui, em inglês). Além disso, não existe nenhum registro público de Trump falando português.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 319 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Boatos.org.

