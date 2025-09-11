Faixa coral, Luiz Fux já deu aula de jiu-jítsu para policiais do Bope

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), tem uma trajetória pouco conhecida fora dos tribunais: é mestre de jiu-jítsu e já deu aula até para policiais do Bope.

O que aconteceu

Fux tem uma longa trajetória no tatame. O ministro, de 72 anos, pratica jiu-jítsu há quatro décadas e recebeu a faixa vermelha e branca (coral) — graduação que representa o 8º grau da faixa-preta — em 2019, durante uma cerimônia em Manaus.

Ministro deu aula para policiais. Em dezembro de 2024, Fux ministrou um seminário de defesa pessoal e jiu-jítsu no Rio de Janeiro para agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e jovens do projeto social Maré Top Team, no Complexo da Maré.

O jiu-jítsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens. Quantos jovens hoje estão dedicados ao jiu-jítsu, quantos professores, que saíram de uma situação dificílima, e hoje estão dando aula em países estrangeiros. O jiu-jítsu é um instrumento de educação singular. Luiz Fux, após aula para policiais do Bope

Corte não afastou o ministro do esporte. Fux contou que, depois de chegar ao STF, construiu uma área de treino em casa para não se afastar da prática. No espaço, passou a dar aulas a assessores e seguranças.

Cerimônia de 2019 foi especial para o ministro. O evento em Manaus contou com a presença do mestre Oswaldo Alves, referência mundial na modalidade e professor de Fux desde a juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro também recebeu o título de cidadão amazonense.

Mestre homenageou Fux. "Ele merece a graduação pelas qualidades, não por ser ministro, mas pela pessoa que é. Apenas cinco pessoas, no mundo, têm essa graduação", declarou o mestre Alves.

Fux não era o único lutador no STF. Durante a cerimônia, o mestre lembrou que o também ministro do STF Luís Roberto Barroso chegou a frequentar sua academia levado por Fux. "Ele não gostava de pagar", disse Alves, arrancando risos dos presentes.

* Com informações de reportagens publicadas em 19/10/2019 e 16/12/2024.